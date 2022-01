NBA Trade Deadline 2022 : 7 grosses questions dans la conférence Ouest ! Apéro TrashTalk

Après avoir sorti l’apéro pour la Conférence Est, vous vous en doutiez, on est obligés d’aller de l’autre côté du pays désormais. Vous êtes chauds ? C’est parti !

La lutte pour les Playoffs à l’Ouest s’annonce impitoyable et plusieurs équipes pourraient bouger leurs pions d’ici quinze jours pour se donner une meilleure chance au printemps. On pense forcément aux Lakers qui prospectent tous azimuts pour entourer le Big 3, à moins que Rob Pelinka ne nous surprenne en transférant Russell Westbrook. Le Jazz, à l’inverse des Suns et des Warriors, pourrait être également actif (départ de Joe Ingles) pour lutter les yeux dans les yeux avec les cadors alors qu’en bas de classement, les Rockets, les Blazers et les Kings pourraient être des acteurs majeurs dans les derniers jours, que ce soit pour tenter un run pour accrocher le Play-in ou dans le cadre d’une démolition. Vous l’aurez compris, au sommet comme dans les bas-fonds, la trade deadline s’annonce folle !

Deux apéros en une soirée, toutes les interrogations autour de la trade deadline, on espère que vous avez apprécié car la suite s’annonce au moins aussi dingue !