Après le mercredi Panzani, la NBA souffle un coup avec seulement trois affiches au menu de notre nuit. Allez, regardons de suite ce qui est prévu au programme.

# LE PROGRAMME

4h : Blazers – Nets (beIN Sports 3)

4h : Kings – Spurs (beIN Sports 4)

4h30 : Clippers – Pistons

# À NE PAS MANQUER

Sans trop de surprise, c’est le Blazers – Nets qui attire le plus notre attention dans cette liste. Portland, solide leader à l’Ouest, continue d’impressionner son monde avec un Damian Lillard qui reprend petit à petit ses sensations, Anfernee Simons qui confirme et surtout un Jerami Grant qui n’a jamais semblé si fort. Les leaders assurent, les role players suivent la cadence et c’est pour le moment le grand soleil dans l’Oregon.

Côté Nets par contre, l’ambiance est plutôt aux nuages noirs. Alors que les débuts de Jacque Vaughn avaient donné un beau renouveau, Brooklyn est retombé dans ses travers. Battu logiquement par les Lakers, les hommes en noir ont sombré à Sacramento, encaissant 153 points contre une équipe des Kings qui a pu répéter ses gammes. Dans ce navire qui tangue toujours plus, le capitaine Kevin Durant ne fait que sauver les meubles et le retour de Kyrie Irving semble indispensable pour lui apporter du soutien. Bonne nouvelle, le meneur est attendu dimanche face aux Grizzlies. Pour ce soir, par contre, il faudra faire avec les moyens du bord.

# À SURVEILLER ÉGALEMENT