On range la casserole, la passoire et les spaghettis, le Mercredi Panzani nous a livré sa dose de folie et c’est déjà l’heure de passer à autre chose. Pour ceux qui ont raté ça, on vous file les principales infos, c’est le résumé de la nuit !

LES RÉSULTATS DE LA NUIT

Hornets – Pacers : 113-125

Wizards – Thunder : 120-121

Magic – Wolves : 108-126

Hawks – Celtics : 101-126

Raptors – Heat : 112-104

Pelicans – Bulls : 124-110

Bucks – Cavaliers : 113-98

Mavs – Rockets : 92-101

Nuggets – Knicks : 103-106

Suns – Warriors : 130-119

CE QU’IL FALLAIT RETENIR

Shai Gilgeous-Alexander est inarrêtable : 42 points et un shoot de zinzin pour la gagne à Washington. Mais c’est quoi cette année de malade SGA ?

Tom Thibodeau peut souffler (un peu), les Knicks enchaînent une deuxième victoire de rang dans leur road trip et ce sont les Nuggets qui en ont fait les frais. Première victoire des joueurs au maillot orange et bleu à Denver depuis… 16 ans !

Pas de Luka Doncic = une équipe de Dallas qui fait peine à voir. Défaite à domicile face aux Rockets, reviens vite Lulu.

Les Bucks ont relancé la machine avec une victoire bien propre face aux Cavs. Giannis a dévissé, Brook Lopez et Jordan Nwora aux manettes, oui cette phrase existe.

Les Celtics se sont promenés à Atlanta. Même avec des blessés, même avec un apéro TrashTalk, Boston continue de gagner.

Sale soirée pour les Hornets : défaite à domicile face aux Pacers et LaMelo Ball qui se reblesse à la cheville. Jamais de paix en Caroline du Nord…

Kyle Lowry est allé rendre visite aux Raptors mais Toronto n’a pas fait dans l’émotion à la Scotiabank Arena. Ultra-dominateurs aux rebonds et portés par un OG Anunoby en feu, les Dinos ont calmé le Heat.

Back-to-back ou pas, les Pelicans sont sûrs de leur force. Troisième victoire de rang, cette fois face aux Bulls, et dire que Zion Williamson est bien sagement assis sur la touche.

Les Warriors sont toujours allergiques aux déplacements. 8ème match à l’extérieur et 8ème défaite pour les Dubs, défaits cette nuit à Phoenix.

Anthony Edwards et Karl-Anthony Towns ont déroulé à Orlando. C’est tout de suite plus facile sans Paolo Banchero en face.

LE TOP PICK EN TTFL : Stephen Curry

LE TOP 10 : juste ici

QUELQUES SOUVENIRS DE LA NUIT

Mais téma Landale 😭 Il pourrait y avoir 2 mecs sur un tricycle qui tiennent une pancarte « JE SUIS TOUT SEUL » en crachant des flammes que y’aurait pas un mec sur eux en défense. Faut arrêter là.pic.twitter.com/lZ9LfMuDD9 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 17, 2022

J’en ai vu des posters dans ma vie… … MAIS ALORS CELUI-LÀ 😳😳😳pic.twitter.com/pGqRTluJtt — TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 17, 2022

La très mauvaise nouvelle de la soirée : LaMelo Ball s’est probablement re-blessé à la cheville. Il venait de faire son retour, il a immédiatement rejoint le vestiaire après une sale action en fin de match. 😔😔😔pic.twitter.com/uSGbSto03A — TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 17, 2022

LE STEP BACK MONSTRUEUX DE SHAI, OPTION CLIM ULTRA CLUTCH !!! 🥶🥶🥶🥶🥶pic.twitter.com/84OgH0bmBZ — TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 17, 2022

LE CLASSEMENT

LES RENCONTRES DE LA NUIT PROCHAINE :