Mike Breen, légendaire commentateur NBA, explique l’origine de son « BANG »

Une simple onomatopée, rien d’intellectuellement grandiose, pourtant devenue l’un des éléments les plus cools dont dispose un commentateur pour faire vibrer son audience. À l’origine de ces quatre lettres, un homme, Mike Breen, ou peut-être plusieurs.

Échange posté par le compte Twitter @TheKnicksWall

Interviewer : Tout le monde veut savoir, comment avez-vous commencé avec l’onomatopée la plus cool de tous les temps, « BANG » ?

Mike Breen : Je ne suis pas l’original, et je ne sais pas quand l’histoire a commencé. Johnny Most, l’a fait à l’époque de Boston. De mon côté, j’ai commencé à le faire à l’université. Je suis allé étudier à Fordham. Je regardais les matchs de Fordham avec les autres étudiants en tribune. Si un joueur de Fordham rentrait un gros tir, il n’y avait pas de ligne à 3 points à l’époque, je criais dans les tribunes. J’ai essayé de le refaire à la radio, quand j’étais sur Student Brodcast, puis j’ai pensé : « Mmmm, je ne pense pas que ça fonctionne ». Alors j’ai laissé tomber et j’ai commencé à faire de la télévision. Et là je l’ai refait parce que dans un grand moment où la foule devient folle, la voix humaine n’a pas la capacité pour dominer celle de la foule. Je trouvais que c’était une façon rapide et concise pour dire « C’est un grand tir de malade ».

Interviewer : Je suis surpris que vous n’en n’ayez pas profité en créant un business et pris de l’argent au stade où l’expression est arrivée. Mais vous avez dit que cette expression n’était pas la vôtre, donc vous ne pouvez pas…

Mike Breen : Oui, j’ai toujours refusé cela. Jay Howard qui était la voix de la radio des Spurs pendant plusieurs années, l’utilisait aussi. On n’a rien créé. C’est un lot de quatre mots qui me servent bien.

Interviewer : Une dernière chose, quand j’ai grandi en tant que fan des Nuggets à Denver, nous avions Al Albert, le frère de Marv… Il a utilisé le terme « on fire ». Vous voyez son visage sur « on fire » ? C’était incroyable…

Mike Breen : Bien sûr, parce que son frère Marv l’utilisait aussi tout le temps. J’étais enfant quand Marv était le commentateur des Knicks : il l’utilisait très bien. Et je pense que Steve Albert, qui était aussi un excellent commentateur d’actions au cas par cas, l’utilisait également très bien.

Interviewer : Ah, donc il l’a volé à ses frères !