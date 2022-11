Il a « profité » de la controverse autour d’Ime Udoka, écarté pour « propos indésirables » envers une membre du staff des Celtics, Joe Mazzulla est aujourd’hui installé sur le banc des Celtics, velleda en main, prêt à user de son groupe sur la durée.

Pas de situation d’intérim pour Joe Mazzulla. Selon le plutôt bien placé Adrian Wojnarowski, « Tout est aligné et en place pour que Joe Mazzulla devienne l’entraîneur à long terme de Boston ». Les Celtics sont actuellement 1ers de NBA avec un bilan de 12 victoires pour seulement 3 défaites et surfent sur une dynamique de… 8 succès consécutifs. Aucune raison de passer un coup de balai sur le banc donc, et de beaux jours devant Joe Mazzulla dont la réputation intra-organisation est parfaite, comme l’indiquait Chris Forsberg de NBC Sports Boston à sa nomination. « J’ai parlé à tout le monde dans l’organisation lorsque j’ai été engagé, y compris les joueurs, et Mazzulla n’a reçu que des commentaires élogieux ».

Immense upgrade pour le tactico-tacticien de 34 ans (Al Horford pourrait être son grand-frère), devenu le plus jeune coach de la Ligue un poil devant Will Hardy, né cinq mois plus tôt. Cet été, Mazzulla était pressenti pour devenir l’un des assistants principaux d’Ime Udoka, avant que ce dernier ne connaisse cette controverse foudroyante qui l’a écarté de son poste en à peine quelques heures. La nomination de Joe Mazzulla est en réalité un sacré coup du sort. Il ne grille pas les étapes mais les franchit si rapidement qu’on en viendra à se poser davantage de questions quand les Celtics flancheront sur une période creuse. Il faut simplement que le nouveau nom du coaching amerloque soit prêt quand cela arrivera.