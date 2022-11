Suspendu par les Nets et absent depuis 7 matchs, Kyrie Irving devrait prochainement faire son retour au sein du groupe de Jacque Vaughn. Selon les dernières infos, Uncle Drew pourrait disputer le match face aux Grizzlies ce dimanche.

Va-t-on enfin assister à la fermeture du dossier Kyrie Irving ? Suspendu par sa franchise suite au partage d’un film à caractère antisémite sur ses réseaux sociaux, le meneur All-Star se rapproche d’un retour sur les terrains. Adrian Wojnarowski d’ESPN a rapporté cette nuit sur Twitter que Uncle Drew avait presque complété le « processus » pour un retour au jeu (probablement les conditions requises par les Nets au moment de sa suspension) et qu’il était possible de voir l’acolyte de Kevin Durant en tenue ce dimanche au Barclays Center pour accueillir Ja Morant et les Grizzlies.

ESPN Sources: Suspended All-Star guard Kyrie Irving is nearing completion on the process needed for a return to play and could rejoin the Brooklyn Nets as soon as Sunday’s game against the Memphis Grizzlies: https://t.co/9UZpm36mHx — Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 16, 2022

Après avoir échangé avec Adam Silver mais aussi Joe Tsai, le propriétaire des Nets, Kyrie devrait donc pouvoir retrouver les terrains à court terme. Les Nets finissent leur road trip ce vendredi par un déplacement à Portland, leader actuel de la Conférence Ouest. Match que ne disputera donc pas le meneur. Ils auront bien besoin d’un Kyrie Irving en forme pour reprendre du poil de la bête à l’Est. Sur les sept matchs manqués par Mister Terre Plate, la franchise a su tenir un bilan positif (4-3) mais elle reste sur deux grosses défaites dont un désastre à Sacramento avec 153 points encaissés. Dans ce marasme ambiant, Kevin Durant surnage mais il est bien seul pour tenir la boutique et il ne dirait sans doute pas non à l’idée d’avoir un peu d’aide au scoring et à la création. C’est d’autant plus vrai que Ben Simmons a un mal fou à retrouver son niveau. Sur ses trois seuls matchs disputés cette saison, Kyrie Irving tourne à 26,9 points, 5,1 rebonds et 5,1 passes.

Source texte : ESPN / Adrian Wojnarowski