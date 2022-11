Alors que la saison des Lakers démarre de manière très poussive, les rumeurs de trade continuent d’affluer au sein de la Cité des Anges. Si les noms de Russell Westbrook et d’Anthony Davis sont apparus dans les médias ces dernières semaines, Lamar Odom a profité de son podcast, « The LADE Show », pour proposer une troisième option : échanger LeBron James…

C’est la crise à Los Angeles. Seulement trois victoires en treize matchs et les Lakers occupent la 14e place de la Conférence Ouest. On aurait pu penser qu’après le résultat catastrophique de l’exercice 2021-22, les Angelinos et leur Big Three se reprendraient, ou du moins qu’il était impossible de faire pire que la saison précédente. Eh bien Darvin Ham et ses troupes sont précisément en train de nous prouver que si, c’est possible, avec ou sans carte Kiwi – si vous avez ri à cette blague, vous êtes officiellement vieux – et leur début de saison les dirige tout droit dans cette direction. Si Rob Pelinka et son Front Office prétendent ne vouloir rien tenter avant le retour des blessés, notamment Dennis Schröder, sur qui L.A fonde beaucoup d’espoirs, on est en droit de penser que certaines offres pourraient ne pas laisser les Purple & Gold indifférents.

En tête de gondole des joueurs éventuellement disponibles dans la ville des anges, on retrouve évidemment Russell Westbrook. Mais selon Bill Simmons, reporter pour The Ringer, la possibilité de lâcher Anthony Davis émerge en Californie, et l’intérieur au monosourcil permettrait sans doute aux Lakers de récupérer un meilleur package. Cependant, le Brodie mué en 6th Man reste la priorité à L.A. En parlant de 6th Man des Lakers, un concerné évoquait justement les différentes options hier, au cours du podcast The LADE Show. Qui donc ? Lamar Odom. Le désormais retraité et ex-Laker, deux fois champion aux côtés de Kobe Bryant et 6e Homme de l’année en 2010-11 avec les jaune et violet. L’ailier-fort continue de suivre son ancienne équipe et il a sa petite idée pour changer les choses, une solution plus loufoque, et sans aucun doute plus radicale : transférer LeBron James. Si la proposition semble lunaire de prime abord, il est intéressant de rappeler qu’Odom fut parmi les premiers à souhaiter relancer Russ en tant que 6th man, et qu’il avait aussi pris position pour un échange d’Anthony Davis. Le garçon n’en est donc pas à son coup d’essai.

Lamar Odom says if the Lakers traded LEBRON, it would put them right back into contention 👀🤔 pic.twitter.com/IkP73Ctuom — Lakers All Day Everyday (@LADEig) November 16, 2022

« Si vous échangez LeBron, vous faites plus que reconstruire. Si vous le faites, vous vous remettez probablement directement dans la course au titre. Tu peux avoir la moitié d’une équipe. Vous récupérez deux ou trois joueurs qui [ont] déjà joué ensemble. »

Si l’on se fie aux affirmations de Lamar, échanger le King pourrait refaire des Lakers de vrais contenders. Tentons une seconde de suivre le raisonnement de Lamar Odom : malgré un début d’exercice compliqué sur le plan personnel, la valeur du cyborg de 37 (bientôt 38) ans est encore telle que les packages proposés par certaines équipes seraient XXL, et permettraient à la première équipe de Los Angeles (hum-hum) d’entourer Davis et Westbrook de manière indécente. On est en droit – voire même fortement tentés pour certains – de croire le vétéran. Mais d’une part, l’image du Chosen One dans la NBA actuelle est telle qu’il semble absolument impensable de chercher à s’en « débarrasser ». De plus, le package demandé serait historique, et il n’est pas si aisé de trouver les équipes capables de se positionner sur un si gros morceau, comme on l’a vu récemment avec Kevin Durant, finalement resté à Brooklyn à la suite de sa demande de transfert.

Rassurez-vous, les chances de voir Bron-Bron ailleurs qu’à Los Angeles avant la deadline sont infinitésimales. LBJ semble d’ailleurs être le seul joueur intouchable du roster Angelino. Mais utiliser un raisonnement par l’absurde pour envisager cette option est suffisamment amusant et intéressant pour tenter de se prêter à l’exercice. Prenons d’abord le premier obstacle : « On ne trade pas LeBron ». Et si justement, l’image de LeBron était un argument en faveur d’un trade ? Avoir le King dans sa franchise, c’est l’assurance de braquer les projecteurs sur soi à chaque instant. En effet, si l’on réfléchit le plus souvent d’un point de vue purement sportif, il s’agirait de ne pas oublier que la NBA est avant tout un business. Et dans ce business, le produit marketing le plus attractif et prolifique, la Cash Cow comme disent les ricains, c’est in-dé-nia-ble-ment LeBron James. Et même face à la récente jurisprudence Kevin Durant, c’est peut-être cette notion qui fait typiquement la différence. Celle qui pousserait sans doute nombre d’équipes, à brader jusqu’à leur avenir pour accueillir l’élu…

Spéculer autour de l’avenir de joueurs comme LeBron fait toujours réagir la communauté NBA, Lamar Odom le sait bien. Même si la Grande Ligue réserve toujours son lot de surprises, on a quand même du mal à imaginer un instant les Lakers trader le King. Enfin, si cela arrive, il y en aura un qui pourra dire « Je vous avais prévenus »…

Source Texte : Bleacher Report, The LADE Show