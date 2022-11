Malgré les années qui passent, Al Horford reste un joueur important des Boston Celtics. Âgé de 36 ans, l’intérieur dominicain ne veut pas entendre parler de retraite et compte bien jouer encore deux ou trois ans supplémentaires en NBA.

Membre essentiel des Celtics et indispensable durant la dernière campagne de Playoffs, Al Horford a rappelé à ceux qui en doutaient qu’il était loin d’être cramé. Dans le dur après son passage à Philadelphie puis sa mise au placard à OKC, l’intérieur a prouvé qu’il en avait encore sous le pied dès son retour à Beantown. Joueur d’équipe, expérimenté, prêt à mettre les mains dans le cambouis, bon défenseur, précis de loin, Horford est un joueur qui compte à Boston et un titulaire indiscutable. Toutefois, les années passent et il ne faut pas oublier que le joueur aura.. 37 ans en juin prochain. Alors que pas mal de garçons de son âge préfèrent ranger les sneakers, Horford entend bien se faire plaisir en NBA pendant encore quelques années, comme il l’a révélé ce lundi à Steve Bulpett du média Heavy.

From yesterday — only at @HeavyOnSports:@Al_Horford reveals the plan for his basketball future…

He also has some very interesting things to say about this year’s @Celtics.https://t.co/IOcUrsEi2J

— Steve Bulpett (@SteveBHoop) November 16, 2022