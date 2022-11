Invité du podcast de Matt Barnes et Stephen Jackson, Kenyon Martin a raconté une grosse faute qu’il a commise volontairement sur Karl Malone à ses débuts dans la Ligue. La raison de cette vendetta ? Le coup de coude du Mailman à Isiah Thomas en 1991.

On rappelle vite fait le contexte. On est en 1991, à quelques mois des Jeux Olympiques, la sélection américaine dévoile sa Dream Team avec John Stockton qui prend la place d’Isiah Thomas dans le roster. Histoire de bien montrer qu’il n’est pas d’accord, le meneur des Pistons colle 44 points face à Utah en novembre. Un mois plus tard, les deux équipes se retrouvent à Salt Lake City et Karl Malone se rend coupable d’un bien mauvais geste sur Zeke. Un violent coup de coude en pleine tête qui donnera plus de 40 points de suture au meneur des Bad Boys ! Le principal intéressé a beau nier l’intentionalité du geste, ça sent gros le coup de vice.

Si les deux joueurs sont évidemment restés en froid après cette affaire, un autre protagoniste suivait ça de loin. Alors qu’il n’a que 14 ans, Kenyon Martin est devant son poste de télévision pour regarder le match. Natif du… Michigan, celui qui allait devenir le first pick de la Draft 2000 est un grand fan d’Isiah Thomas et forcément ce coup de coude ne passe pas. Débarqué en NBA quelques années plus tard, l’intérieur se fera un plaisir personnel en renvoyant la pareille à Karl Malone lors d’un match entre New Jersey et Utah durant sa deuxième saison dans la Ligue. De quoi gagner un match de suspension et 7500$ d’amende. Invité dans All the Smoke, le podcast de Matt Barnes et Stephen Jackson, Martin (qui n’était lui non plus pas connu comme étant un enfant de chœur sur les parquets) a admis qu’il avait voulu venger son idole en mettant lui-même un gros coup au Mailman.

« Vous vous souvenez quand Karl Malone a donné un coup de coude à Isiah Thomas ? Vous vous en souvenez ? Isiah saignait, non ? C’était bien avant que je sois dans la ligue et pour débuter je n’ai jamais pensé que je serais en NBA. Mais je me souviens qu’il l’avait fait saigner. On joue contre l’Utah, on est à Jersey. Le grand John Stockton lui passe la balle. Je vais directement à l’intérieur vers Karl Malone et boom, je le mets au sol, et il ne se relève pas. Je ne fais rien. J’étais comme, ‘Aww, cet enfoiré est soft.’ Jerry Sloan, que Dieu ait son âme, m’a dit : « Oh, espèce d’enfoiré, je vais te botter le cul » et il a pris partie pour Karl, et Karl n’a rien fait. C’était pour Zeke. »

Amoureux des coups bien violents (et gratuits), vous voilà servis et pour le plaisir (ou pas), on vous file la vidéo du fameux coup de Kenyon Martin vers Karl Malone. Là encore, il n’y est pas allé de main morte.