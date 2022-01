Programme NBA : affiche au sommet entre les Bulls et les Nets, va falloir que Kevin Durant prenne le taureau par les cornes

Qui dit mercredi… dit mercredi Panzani ! Neuf belles affiches au programme ce soir, avec notamment les Nets de Kevin Durant chez le leader de l’Est, le derby californien entre Lakers et Kings, ou encore du Joel Embiid dans la raquette de Charlotte.

# LE PROGRAMME DU MERCREDI 12 JANVIER 2022

1h : Pacers – Celtics

Pacers – Celtics 1h : Sixers – Hornets (sur BeIN Sports 4 Max)

Sixers – Hornets (sur BeIN Sports 4 Max) 1h : Wizards – Magic

Wizards – Magic 1h30 : Hawks – Heat

Hawks – Heat 1h30 : Knicks – Mavs (sur BeIN Sports 1)

Knicks – Mavs (sur BeIN Sports 1) 2h30 : Spurs – Rockets

Spurs – Rockets 3h : Jazz – Cavaliers

Jazz – Cavaliers 4h : Bulls – Nets

Bulls – Nets 4h : Kings – Lakers (sur BeIN Sports 4 Max)

# LE MATCH DE LA NUIT, ENFIN SELON NOUS

Bulls – Nets (4h) : programmez votre réveil dès maintenant parce qu’on a là un duel épique entre les deux premiers de la Conférence Est ! D’un côté, on a des Bulls aussi délicieux que de bonnes pâtes à la truffe puisqu’ils viennent tout simplement d’aligner 11 victoires en 12 matchs… Tranquilou Bilou Donovan. Côté Brooklyn, c’est bien plus compliqué avec leurs 5 défaites lors des 7 derniers matchs, ce malgré le retour d’un certain Kyrie Irving… D’ailleurs bonne nouvelle ! Le match est à Chicago donc Kyrie joue… En fait pas sûr car tout comme James Harden, il est questionnable. En revanche Kevin Durant sera bien là pour tenter de percer la bonne défense de Chicago. Les coéquipiers de Zach LaVine et DeMar DeRozan ont ici l’opportunité de mettre les Nets à 3,5 matchs, histoire de s’offrir un petit matelas bien confort de chez Poltrone Sofa en tête de la conf. Match absolument immanquable !

# À SURVEILLER ÉGALEMENT

Remake de la soirée de lundi, sauf que cette fois-ci, ce sont les Pacers qui reçoivent les Celtics. On pourrait encore avoir droit à une opposition serrée, avec pourquoi pas une prolongation comme lundi ?

Un Joel Embiid au sommet de son art rend visite à la faible défense des Hornets, ça promet un gros carton du Camerounais pour enchaîner une huitième victoire de suite. À moins que LaMelo Ball sorte un match de malade pour gratter des votes pour le All-Star Game.

Après le remake du lundi, c’est le remake du dimanche avec ce Wizards – Magic. Ce Magic ne gagne pas mais reste accrocheur, face à des Wizards en back-to-back et qui doit gérer des querelles entre Harrell et KCP, ça promet du spectacle !

Duel de machines à scorer entre Trae Young et Tyler Herro, mais il y en a un qui est bien entouré, et l’autre qui lead une équipe de grosses têtes. Avantage au collectif quand même.

Frank Ntilikina de retour au Madison Square Garden, en revanche pas de Porzingis pour se faire huer par la foule, à moins que ce ne soit Julius Randle qui récolte la foudre du MSG…

Jazz – Cavaliers, duel d’équipes bien placées, mais qui sont en perte de vitesse. Victoire impérative des deux côtés pour se relancer, ça veut dire qu’on aura un duel de qualité. PS, toujours pas de Rudy Gobert, donc grande fête dans la raquette d’Utah.

Kings – Lakers, le derby californien qui s’était soldé sur une victoire des Purple & Gold la semaine dernière pourrait bien suivre le même chemin. À moins qu’un LeBron, pour l’instant incertain, ne joue pas. Dans ce cas-là, les Kings ne devront pas se manquer devant leur public, même s’ils sont spécialistes de la discipline.

Neuf matchs cette nuit en NBA. Des oppositions bien intéressantes, du carton individuel en veux-tu en voilà… Bref un mercredi Panzani comme on les aime. Allez, on se retrouve à partir de 1h pour papoter de tout ça ensemble sur l’oiseau bleu.