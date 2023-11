Recruté fin septembre par les Clippers via un contrat two-way, Josh Primo va obtenir un contrat NBA standard de la part de la franchise de Los Angeles. Xavier Moon, lui, a été (re)signé par l’équipe californienne à travers un two-way deal.

C’est officiel, Josh Primo a retrouvé une vraie place en NBA.

Celui qui avait été coupé par les Spurs il y a un an pour une sombre histoire d’exhibitionnisme est désormais un membre à part entière des Clippers, qui ont donc converti son contrat two-way signé fin septembre selon Shams Charania de The Athletic.

Primo – the 12th pick in the 2021 NBA draft has been undergoing therapy and was suspended for four games due to conduct detrimental after league investigation “found that Primo engaged in inappropriate and offensive behavior by exposing himself to women”: https://t.co/AJ3PdyOzxS https://t.co/48MhbCIpf5

— Shams Charania (@ShamsCharania) November 6, 2023

Josh Primo sera ainsi resté une année sans équipe NBA après avoir montré à plusieurs reprises ses organes génitaux à des employées de la franchise des Spurs. Entre-temps, il a suivi une thérapie pour soigner des problèmes de santé mentale.

Suspendu quatre matchs par la Ligue fin septembre, Primo – 12e choix de la Draft 2021 – espère désormais laisser cet épisode derrière lui pour lancer sa carrière NBA. Il peut théoriquement retrouver les terrains dès le prochain match des Clippers.

__________

Source texte : The Athletic