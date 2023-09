Josh Primo suspendu 4 matchs par la NBA

Coupé à la surprise générale par les Spurs il y a un an, Josh Primo vient d’écoper d’une suspension de la part de la NBA. Pour rappel, il avait été sanctionné pour exhibitionnisme.

C’était l’un des faits divers qui avait marqué le début de la saison dernière. Sélectionné en 12e position de la Draft NBA 2021, Josh Primo s’était vu indiqué la porte par les Spurs, lui qui avait montré à plusieurs reprises ses organes génitaux à des employées de la franchise.

Un an plus tard, le voilà officiellement suspendu par la NBA pour “mauvaise conduite” et une durée de quatre matchs.

Primo allegedly exposed himself to women in multiple instances, sources told ESPN. Primo would serve the suspension upon signing with a new team. Primo, 20, was the 12th pick in the 2021 NBA Draft. https://t.co/go2Bn8ZiXo

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) September 29, 2023

Selon Adrian Wojnarowski d’ESPN, l’enquête de la NBA a confirmé que Josh Primo “a eu un comportement inapproprié et choquant” en se montrant nu devant certaines femmes travaillant au sein de la franchise de San Antonio. Toujours selon Woj, qui cite les résultats de l’enquête, ce n’est pas allé plus loin, mais ça reste évidemment inacceptable.

Josh Primo va purger sa suspension avec la prochaine équipe NBA qui le signera. À condition qu’il en retrouve une un jour, ce qui semble bien mal embarqué suite à cette sombre affaire.

The league instituted a new carryover suspension rule.

If Primo did not sign with a team, he would be eligible to play after the 6th regular season game (1.5 x 4).

Of course if Primo signed with a team today, the 4 game suspension starts with the first regular season game. https://t.co/ynVYM4UyHb

— Bobby Marks (@BobbyMarks42) September 29, 2023