Suns : les grands débuts de Bradley Beal ce mercredi à Chicago ?

Touché au dos, Bradley Beal n’a toujours pas joué la moindre seconde avec les Suns en saison régulière, et on continue donc d’attendre les débuts du Big Three avec Kevin Durant et Devin Booker. Et si c’était ce mercredi face aux Bulls ?

Forcément, du côté de Phoenix, on commence à s’impatienter alors que le monstre à trois têtes KD – Book – Beal n’a toujours pas joué ensemble. Mais selon Shams Charania, l’échéance se rapproche.

L’insider a lâché une update ce lundi et assure en effet que Bradley Beal (dos) pourrait jouer son premier match avec les Suns ce mercredi à Chicago, ou vendredi contre les Lakers. Quant à Devin Booker, absent lors des deux derniers matchs de Phoenix pour un bobo au pied/cheville/mollet (à force on ne sait plus trop), il ne devrait pas jouer face aux Bulls mais pourrait être présent contre Los Angeles.

"Look for the next 7 to 10 days to finally be the point where these three guys finally get back on the court." 👀@ShamsCharania on Devin Booker and Bradley Beal's injuries.

Alors, rendez-vous ce vendredi 10 novembre pour les grands débuts du Big Three ? C’est une possibilité, mais pas une garantie. Voici les prochaines échéances des Suns où l’on pourrait voir le trio en action pour la première fois.

Dimanche 12 novembre : vs Thunder

Mercredi 15 novembre : vs Wolves

Vendredi 17 novembre : @ Jazz

Allez, encore un peu de patience, on y est presque !

Source texte : Shams Charania