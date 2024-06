Les Playoffs NBA se déroulent en même temps que la Stanley Cup, compétition équivalente pour la NHL (National Hockey League). Cette année, les finales dans les deux disciplines nous offrent un beau parallèle entre deux gamins de Saint Louis, Jayson Tatum et Matthew Tkachuk.

Le premier est la star des Celtics de Boston, jusque là on ne vous apprend probablement pas grand chose, le second joue au hockey comme ailier gauche chez les Florida Panthers, à Sunrise, 40 minutes au nord de Miami.

Les deux joueurs ont plusieurs points en commun, tout d’abord, ils sont tous les deux natifs de la deuxième plus grande agglomération du Missouri, ils sont tous les deux allés au Chaminade College, où ils sont devenus de très bons amis au point de rester en contact. Et aujourd’hui, ils sont chacun à une petite victoire du titre suprême dans leur discipline. Les Celtics de JT gagnent 3-1 face aux Dallas Mavericks en Finales NBA, et les Panthers de Tkachuk mènent 3-0 face aux Edmonton Oilers en finales de la Coupe Stanley. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les deux se soutiennent à fond, à distance, pour sweeper leurs adversaires et ramener la coupe à la maison.

“I’m extremely happy for him… hopefully they win it all.”

“Je suis un grand fan de Matthew. On est allés à l’école ensemble, je l’ai regardé gagner la nuit dernière. J’essaie de mieux comprendre les règles du hockey sur glace. Mais je l’ai vu gagner. Je suis très heureux pour lui, et j’espère qu’ils vont gagner.” – Jayson Tatum

“C’est fou quand on y pense. Beaucoup de gens de St. Louis vont nous soutenir. C’est super que les Celtics et nous puissions avoir du soutien de notre ville natale […] Je vais regarder les matchs, j’ai déjà regardé celui d’hier. Ce serait irréel pour Chaminade College et pour St. Louis qu’on soit champions tous les deux. En tout cas, je suis à fond derrière lui.” – Matthew Tkachuk

Cette destinée serait incroyable pour deux amis d’enfance qui se sont beaucoup côtoyés, notamment en classes sportives, qui n’ont jamais laissé personne entraver les objectifs qu’ils se fixaient mutuellement, et qui ont toujours été plutôt proches, comme en témoigne cette photo entre les deux probables futurs champions dans un bus.

Le chemin parcouru est immense de part et d’autre, et il pourrait bien être encore plus beau d’ici samedi soir. En l’emportant cette nuit, Jayson Tatum et les Celtics remporteraient ainsi le 18ème titre dans leur histoire, et redeviendrait la franchise avec le plus de bannières accrochées au plafond, tout en lavant au passage l’affront subi en 2022 face aux Warriors. Tandis que pour les Panthers, ce serait tout simplement le premier titre dans l’histoire de cette jeune franchise, fondée en 1993, après avoir échoué la saison dernière face aux Vegas Golden Knights à l’issue d’une campagne surprise, à l’issue de laquelle ils ont participé à la finale de la Coupe Stanley pour la toute première fois de leur histoire.

Et si on était taquins, on aurait pu dire que les deux ne seraient probablement pas MVP des Finales dans leurs domaines respectifs. Jaylen Brown étant le favori pour récolter les faveurs en NBA grâce à son efficacité et à son leadership, tandis qu’en NHL, chez les Panthères, les votes se porteraient plutôt vers Sergei Bobrovsky, le gardien qui est tout simplement infernal dans ses cages, ou encore Aleksander Barkov, le capitaine de cette équipe qui joue au centre et qui pèse énormément des deux côtés de la patinoire.

Quoi qu’il en soit, Jayson Tatum et Matthew Tkachuk sont aux portes d’une très belle histoire, celles de deux gamins de St. Louis, qui accomplissent leurs rêves dont ils ont tant parlé en grandissant. Ils pourraient devenir champions dans leur discipline respective, la même année, à 24 heures d’intervalle, et rendre fière toute une ville dans le Missouri.

