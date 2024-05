Après la victoire des Celtics hier contre Indiana, on repasse à l’Ouest ce soir. Les Wolves accueillent les Mavs pour le Game 2 des Finales de Conférence, et ils n’ont déjà plus le choix.

Quand vous perdez la première rencontre d’une série de Playoffs à la maison, le deuxième match ressemble beaucoup à un must-win game. Dans l’histoire de la NBA, seules cinq équipes ont réussi à remporter une série en étant menés 0-2 après deux matchs à domicile. Les Nuggets, dans la série précédente face aux Wolves justement, ont essayé de devenir la sixième, mais la marche était trop haute même pour le champion en titre.

Désormais, c’est Minnesota qui veut éviter de se retrouver dans une telle situation.

Pour cela, Chris Finch a remis les points sur les i dans une séance vidéo très animée ce jeudi. Le message du head coach à ses joueurs ? “ALLO LES GARS, LES FINALES DE CONF ONT COMMENCÉ !” Chris n’a pas du tout apprécié le manque d’intensité de son groupe dans le Game 1, dominé au rebond et au niveau des points dans la raquette.

“Je suis sûr qu’on jouera mieux (ce soir). C’est difficile d’imaginer qu’on jouera moins bien. Mais dans le même temps, il y a beaucoup de choses sur lesquelles Dallas va s’ajuster également, donc chaque match est différent.” – Chris Finch, via ESPN

L’entraîneur des Wolves attend une grosse réaction de ses gars, un peu comme lors du Game 6 face à Denver où Minnesota – au bord de l’élimination – avait bouffé les Nuggets 115-70. Mais en dehors de ce massacre, les Loups restent quand même sur trois défaites pas très belles à la maison, deux contre Denver et donc le Game 1 face aux Mavs il y a deux jours.

Les Wolves ont l’air de faire partie de ces équipes qui sont plus à l’aise en terre hostile, et qui ont parfois tendance à montrer de la suffisance quand les choses se passent un peu trop bien. De la suffisance, Minnesota ne pourra pas en avoir ce soir au vu du scénario du début de série. Reste à voir par contre si la fatigue du Game 1 se pointera une nouvelle fois au rendez-vous cette nuit. Si c’est le cas, ce sera au public du Target Center de pousser ses gars pour arracher l’égalisation.

Allez, on se retrouve à 2h30 cette nuit pour ce Game 2 qui s’annonce explosif. Bring Ya Ass comme dirait l’autre !