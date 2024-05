Cette nuit, les Mavericks ont remporté un Game 2 importantissime du côté de Minnesota et ils peuvent (comme souvent) dire merci à leur génie Luka Doncic pour les travaux. Le meneur slovène a été incroyable avec un énorme triple-double et le tir de la gagne !

Tout avait pourtant commencé avec une grimace et de la douleur. Sur la première action du match, Luka Doncic semblait avoir réveillé son bobo au genou. De quoi mettre la tension des fans de Dallas à son point le plus élevé mais Lulu a prouvé ensuite qu’un bobo ne pouvait pas l’arrêter.

En première mi-temps, Doncic a été le rayon de soleil d’une triste équipe de Dallas malmenée et qui semblait avoir lâché l’affaire. Kyrie Irving pas dans son match, seuls Gafford et Lively semblaient pouvoir soutenir Luka, abreuvés par les passes laser et les alley-oops du finaliste du MVP 2024.

La révolte des Mavs dans le 3ème quart-temps porte là aussi sa marque puisqu’il a inscrit 11 points sur la période, permettant à Dallas de diviser par deux son retard avant le money time. Dans le dernier acte, Doncic va intelligemment profiter de la montée en puissance de Irving pour switcher dans un rôle de créateur et de facilitateur pour ses coéquipiers et notamment un Uncle Drew enfin inspiré (13 points dans le money time). C’est Doncic qui offre à Irving le panier pour revenir à -2 en bout de money time.

Bien sûr, le clou du spectacle reste cette ultime action où il plante le shoot de la victoire sur la tête d’un Rudy Gobert qui n’a pas pu suivre le rythme des dribbles chaloupés du Slovène. Ce dernier va notamment lui balancer un peu de trashtalking dans la foulée.

LUKA DONCIC OVER RUDY GOBERT OH MY GOODNESS!!!!! pic.twitter.com/RquMv9YGI8

— Italo Santana (@BulletClubIta) May 25, 2024

Fiche de stats finale pour Luka Doncic : 32 points, 13 passes, 10 rebonds. Un gros triple-double avec le tir de la victoire en cerise sur le gâteau. Doncic commence fort ses Finales de Conférence et Dallas mène déjà 2-0 avant ses deux matchs à la maison. Et si le natif de Ljubljana allait disputer ses premières Finales NBA très bientôt ?