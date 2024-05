Alors que les Wolves étaient au bord du gouffre et à un match de l’élimination, les loups ont pu compter sur Anthony Edwards et Karl-Anthony Towns pour se sauver dans ce Game 4. Les alphas ont répondu présent au meilleur des moments.

C’est dans les moments critiques qu’on reconnait les grands joueurs et le duo Anthony Edwards / Karl-Anthony Towns n’a pas failli cette nuit du côté de Dallas. Si Minnesota est passé à un rien de l’élimination, les deux leaders des Wolves ont sorti les travaux pour arracher un Game 5 inespéré à la maison.

On commence par Karl-Anthony Towns. Un match bien étrange pour le grand chat, lui qui a été plombé par les fautes pendant une grosse partie de la rencontre, ne disputant finalement que 29 minutes. Des fautes pour la plupart largement évitables et Towns aurait eu une bonne tête de coupable s’il n’avait pas réagi avec autorité en seconde mi-temps (il faut dire que sa série est loin d’être folle jusqu’ici). C’est lui qui remet Minnesota en tête dans le troisième quart-temps avant d’aller prendre sa 5ème faute. C’est aussi lui qui met le coup d’accélérateur dans le money time pour redonner le momentum à son équipe avec plusieurs tirs du parking. 25 points (dont 20 en seconde mi-temps) en 29 minutes à 4/5 à 3-points. Ou comment se montrer efficace et précieux même sur un temps de jeu réduit.

TOWNS HITS ANOTHER. 4/4 FROM DEEP.

Wolves lead by 6 as they attempt to force Game 5 on TNT! pic.twitter.com/5nVM2cViRn

— NBA (@NBA) May 29, 2024

Anthony Edwards a lui aussi connu un match à rebondissements. D’abord injouable et très agressif pour aller enchainer les lancers dans le premier quart-temps, Ant s’est ensuite bien calmé. Dans le troisième quart-temps, Edwards s’est mué en distributeur pour alimenter ses copains et redonner le lead à son équipe. L’arrière a surtout pris les commandes lorsque Towns a été expulsé en fin de match, plantant plusieurs shoots bien clutch, tout en se battant comme un beau diable en défense. L’adresse est moins folle que KAT mais le match est bien complet de la part de Edwards : 29 points, 10 rebonds, 9 passes (6 ballons perdus aussi..).

Le shoot clutch de Ant ! pic.twitter.com/XliOh0h9FG

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 29, 2024