C’est la fin d’une série historique pour Kyrie Irving. Après 14 matchs à élimination remportés, Uncle Drew n’a pas su finir le boulot cette nuit face aux Wolves. Il faut dire que le meneur a peut-être sorti son pire match sur cette campagne 2024.

La stat restera anecdotique mais tout de même : Kyrie Irving n’est plus invincible quand il s’agit de finir une série (14-1). Dallas n’est pourtant pas passé loin d’une qualification cette nuit. Si Luka Doncic a encore tout tenté, le Slovène n’a pas vraiment été aidé par un Kyrie difficile à reconnaître.

C’est le premier match de toute la carrière de Kyrie Irving qu’il perd en ayant la possibilité de finir une série (14-1).

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 29, 2024

Le champion NBA 2016 finit avec 16 points et 4 passes, à 6/18 au tir.. Sans oublier 4 ballons perdus dont un capital à 30 secondes de la fin du match qui assure la victoire aux Wolves.

Ce n’était pas le Uncle Drew habituel cette nuit. Pas la même magie, pas les mêmes arabesques sur le terrain, il n’aura jamais trouvé son rythme malgré quelques éclairs ici et là. Simple jour sans ou un peu de fatigue peut-être ? Dur à dire mais il va falloir un réveil au prochain match pour finir le boulot car Dallas ne doit pas laisser Minnesota reprendre confiance dans cette série. C’est d’autant plus vrai que pendant ce temps-là, Boston se repose bien sagement en attendant son adversaire. On imagine que Kyrie Irving sera motivé à l’idée d’aller chercher un titre NBA face à son ex. Pour cela, il faut d’abord finir les copains d’Anthony Edwards. Réaction attendu au Game 5 pour le numéro 11 texan.