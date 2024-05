Anthony Edwards a régulièrement mis en avant ses coéquipiers depuis le début des Playoffs et cette nuit encore, alors qu’il a terminé meilleur scoreur, meilleur rebondeur et meilleur passeur de son équipe, l’arrière a mis la lumière sur les autres au moment d’expliquer la victoire des Minnesota Timberwolves. En l’occurrence, sur Karl-Anthony Towns.

Les trois premiers matchs de la Finale de la Conférence Ouest ne se sont pas très bien passés pour Karl-Anthony Towns. L’intérieur des Minnesota Timberwolves a traversé une belle crise d’adresse ne rentrant que 15 de ses 54 shoots. Cette nuit, lors du Game Four, le premier choix de la Draft 2015 a réglé la mire avec 25 points à 9/13 au tir et 4/5 de loin.

Une performance beaucoup plus juste qui a grandement contribué à la victoire des siens. Alors lorsque, en conférence de presse, un journaliste lui demande son avis sur son match, c’est … Anthony Edwards qui prend la parole.

“Tout a bien fonctionné pour lui, il était très confiant, ne s’est pas préoccupé des shoots qui précédaient. Il a joué d’une manière exceptionnelle , a vraiment répondu présent. C’est la raison pour laquelle nous avons gagné ce soir.”

Au moment de la question, Karl-Anthony Towns ne relève même pas la tête, comme s’il savait que son leader allait prendre la parole pour l’encenser. Anthony Edwards semble vouloir mettre tous ses coéquipiers en confiance, mais spécialement l’intérieur dominicain. “Ant” a déjà déclaré à plusieurs reprises que Towns était le meilleur joueur offensif de l’équipe, lui demandant notamment d’arrêter de faire des fautes parce que les Wolves avaient besoin de lui sur le terrain.

Mission qui n’a pas été accomplie ce soir puisque “KAT” a été éjecté pour six fautes, ce qui a mené à un autre moment de complicité en conférence de presse.

– “T’as été exclu ?” – Anthony Edwards – “T’as fait cinq faites !” – Karl-Anthony Towns – “Mais j’ai pas été exclu …” – Anthony Edwards

“You fouled out?” – Ant

“You had 5 fouls!” – KAT

“But I didn’t foul out… ” – Ant

This exchange after the Game 4 win 🤣 pic.twitter.com/AGCJ70HFlG

— NBA (@NBA) May 29, 2024

Les Minnesota Timberwolves sont toujours au bord du gouffre, menés 3-1 par les Dallas Mavericks, mais la bonne humeur semble rester plus que jamais dans le vestiaire. La prochaine rencontre de la série aura lieu ce jeudi soir à 2h30 du matin.