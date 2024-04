Au Grand Rex ce samedi, la performance de Rudy Gobert dans le premier match de la série opposant les Minnesota Timberwolves et les Phoenix Suns a été saluée à l’unisson. Des chants de MVP ont été entonnés en l’honneur de la Tour de Saint-Quentin. Une célébration qui a touché le triple (bientôt quadruple) défenseur de l’année.

La côte de popularité de Rudy Gobert en France depuis son arrivée en NBA est assez variable. Le pivot réalise une carrière fantastique sur les terres de l’Oncle Sam, mais son style de jeu et certaines polémiques ont eu raison de l’amour de certains fans français à son égard. Au Grand Rex ce samedi soir, ces considérations ne pouvaient être plus lointaines. L’ambiance était bienveillante, le public connaisseur et la performance du joueur des Minnesota Timberwolves reconnue à sa juste valeur.

Car dans le Game 1 contre les Phoenix Suns, Roudi a été dominateur. 14 points et 16 rebonds à 4/6 au tir et 6/7 aux lancers d’un côté du parquet et une masterpiece de l’autre. Parfois, après un switch, il s’est retrouvé face à Devin Booker et Bradley Beal, mais les rapides arrières n’ont jamais pu profiter de la match-up, un élément qui pourrait être clé dans la série. Alors dans le troisième quart-temps, lorsque le public du Grand Rex est réchauffé par la performance d’Anthony Edwards et que Rudy Gobert se retrouve sur la ligne des lancers-francs, les chants MVP résonnent.

Hey @Timberwolves here are 2,500 French fans chanting your MVP @rudygobert27 🔥🇫🇷 pic.twitter.com/SiMRP2z1qP

— Nicolas Bermond (@nbermond6) April 20, 2024

Une information qui est parvenue aux oreilles du pivot grâce à Jack Borman, broadcaster pour Locked On Sports Minnesota. Le journaliste a décrit la réaction du Français sur X :

“Rudy Gobert n’est pas sur les réseaux sociaux pendant les Playoffs, mais je lui ai montré cette vidéo et il a été vraiment touché. Il avait un grand sourire lorsqu’il a entendu les chants de MVP venant de son pays d’origine, la France.”

Rudy Gobert isn’t on social media during the playoffs, but I showed him this video and he was really touched.

Had a huge smile on his face when he heard the MVP chants coming from his native France. https://t.co/o7i21VF5Oh

— Jack Borman (@jrborman13) April 21, 2024

Il y a peu Rudy Gobert publiait une lettre ouverte sur The Player’s Tribune dans laquelle il évoquait beaucoup de moments qui l’ont construit, ont forgé l’identité qui est la sienne aujourd’hui. Recevoir un tel élan d’amour de la part du public quelques jours après a sans doute raisonné encore un petit peu plus fort en lui.

L’objectif désormais, c’est que l’intérieur des Minnesota Timberwolves se sente aussi apprécié l’été prochain, lorsqu’il reviendra en France pour jouer les Jeux olympiques de Paris avec la sélection.

Source texte : Jack Borman