La voilà, la stat lunaire de la semaine. On s’est rendu compte que du haut de ses 39 ans, LeBron James avait passé plus de temps sur les parquets en Playoffs que certaines franchises de la NBA. Alors, qu’est-ce que c’est encore que cette histoire ?

Oui oui, c’est bien une vraie stat. On a vérifié. Avec 11 654 minutes cumulées en Playoffs, LeBron James dépasse d’ores et déjà la franchise du Thunder qui en compte 2 619 (sans compter l’époque SuperSonics), celle des Mavericks (qui ont pourtant déjà remporté le titre en 2011) qui en compte 7 376 et celle des Timberwolves qui en compte 8 195. A savoir que le King n’est pas loin dans le rétro des Nuggets et des Pelicans (lorsqu’on rajoute les minutes des New Orleans Hornets), par la même occasion… fou. Complètement fou.

Pour rappel, certaines de ces franchises sont pourtant dans le coin depuis un bon moment, les Wolves remontent notamment à 1990, les Mavericks quand à eux, sont carrément en NBA depuis l’année 1980. Il faut dire qu’après son match disputé face aux Nuggets dans la nuit de samedi à dimanche, le Bron en est à 55 séries en 17 campagnes de Playoffs. Certaines équipes rêveraient d’avoir un CV aussi riche en Post Season.

A ce stade de sa carrière, il sera compliqué pour lui d’aller chercher d’autres équipes à mettre dans son rétroviseur. Mais LeBron pourra tout de même se faire mousser devant les jeunes du Thunder s’il les croise en Finales de Conférence, en leur disant qu’il a passé presque cinq fois plus de temps en Playoffs que leur franchise à elle seule. Pas mal, le flex.

Loin des très grandes équipes All-Time comme les Celtics qui cumulent 34 905 minutes jouées en 778 matchs, LeBron a quand même passé plus de temps sur les terrains en Playoffs que certaines franchises NBA. Et ça, ça mérite bien quelques lauriers supplémentaires. A très bientôt pour la prochaine stat lunaire de LeBron James.

