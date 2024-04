Ils étaient quatorze cette saison. Quatorze joueurs français à démarrer la saison en NBA. On attendait des fortunes diverses pour les uns et les autres, de la superstar montante (Victor Wembanyama) aux futurs anciens combattants (Nicolas Batum) en passant par l’arrivée de jeunes pousses intéressantes (Bilal Coulibaly, Ousmane Dieng…) ou les leaders confirmés (Rudy Gobert). Quatorze Frenchies chargés de faire toute la saison la promo du pain et du calendos, mais aussi quatorze Frenchies qui gardent en tête l’échéance olympique de Paris 2024. Cette semaine ? Nicolas Batum a brillé au play-in, alors que Rudy Gobert et Victor Wembanyama attendent leur award !

# Victor Wembanyama (San Antonio Spurs)

Nommé parmi les trois finalistes dans la course au ROY (sans blague) et dans celle du DPOY (wow !), Victor a terminé sa saison et peut maintenant entamer pleinement sa préparation pour les prochains Jeux Olympiques où il devra, on le rappelle, botter les fesses de l’ignoble Joel Embiid.

Les stats de Victor Wembanyama cette saison en NBA : 21,4 points à 46,5% au tir dont 32,5% du parking et 79,6% aux lancers, 10,6 rebonds, 3,9 passes, 1,2 steal et 3,6 contres en 29,7 minutes

# Rudy Gobert (Minnesota Timberwolves)

Superbe premier match de Playoffs face à des Suns qui n’ont rien pu faire devant sa domination intérieure. Ses Wolves mènent 1-0, et Rudy a même eu droit à un improbable combo move offensif / chants MVP.

Wolves vs Suns : 14 points à 4/6 au tir et 67 aux lancers, 16 rebonds et 2 passes en 37 minutes

Les stats de Rudy Gobert cette saison en NBA : 13,9 points à 66% au tir et 63,5% aux lancers, 13 rebonds, 1,3 passe, 0,7 steal et 2,1 contres en 34,1 minutes

MIDRANGE RUDY.

AND ONEEEEEE. 👀 pic.twitter.com/uuiN82rT4y

— Minnesota Timberwolves (@Timberwolves) April 20, 2024

RUDY GOBERT !

14 POINTS

16 REBONDS

2 PASSES

4-6 FG

6-7 FT

Les @Timberwolves prennent le Game 1 face aux Suns ! #NBASaturdays pic.twitter.com/T5q2VMgdFX

— NBA France (@NBAFRANCE) April 20, 2024

Rudy Gobert isn’t on social media during the playoffs, but I showed him this video and he was really touched.

Had a huge smile on his face when he heard the MVP chants coming from his native France. https://t.co/o7i21VF5Oh

— Jack Borman (@jrborman13) April 21, 2024

# Nicolas Batum (Philadelphia Sixers)

Incroyable Nico face au Heat, lors du match qui a qualifié les Sixers pour les Playoffs. Du tir du parking à foison, de la grosse défense, et en 28 minutes Philly a compris s’il le fallait pourquoi elle l’avait fait venir. Plus discret lors du Game 1 à New York, Nico enchaine dès ce soir avec le match 2.

Sixers vs Heat : 20 points à 7/12 au tir dont 6/10 du parking, 5 rebonds et 1 contre en 28 minutes

Sixers @ Knicks : 3 points à 1/4 du parking, 2 rebonds, 1 passe et 1 contre en 26 minutes

Les stats de Nicolas Batum cette saison en NBA : 5,4 points à 46,6% au tir dont 40,6% du parking et 71,4% aux lancers, 4,1 rebonds, 2,1 passes, 0,8 steal et 0,7 contre en 25,1 minutes

Comme un air de déjà vu… @nicolas88batum pour le CLUTCH BLOCK 😤😤😤 pic.twitter.com/THy4hGAi8U

— NBA France (@NBAFRANCE) April 18, 2024

NICO BATUUUM 🇫🇷

20 POINTS (7-12 FG)

6/10 à 3-PTS

5 REBONDS

1 CLUTCH BLOCK

Quel match, quel impact !

Les @Sixers sont qualifiés en #NBAPlayoffs ! pic.twitter.com/GYDGk31P3u

— NBA France (@NBAFRANCE) April 18, 2024

🎙️ “Il est la raison pour laquelle nous avons gagné, il a pris de gros tirs et défensivement, il était encore meilleur”

“Il a commis des fautes stupides mais on fait avec” 🤣

Joel Embiid à propos de Nicolas Batum 💬 pic.twitter.com/wHHUtuK6o4

— NBA France (@NBAFRANCE) April 18, 2024

# Ousmane Dieng (Oklahoma City Thunder)

Il est resté sur le banc lors du Game 1 face aux Pels, et n’a donc pas pu faire profiter à ses coéquipiers son expérience de champion de G League. Fichtre.

Thunder vs Pelicans : DNP

Les stats d’Ousmane Dieng cette saison en NBA : 3,9 points à 41,3% au tir dont 29,9% du parking et 87,5% aux lancers, 1,6 rebond, 1,1 passe, 0,2 contre et 0,1 steal en 11 minutes

Les stats d’Ousmane Dieng cette saison en G League : 17,3 points à 48,3% au tir dont 30,1% du parking et 70,2% aux lancers, 7,7 rebonds, 6 passes, 0,9 steal et 0,8 contre en 31,8 minutes

# Moussa Dia baté (Los Angeles Clippers)

Moussa ne faisait pas partie du groupe de Tyronn Lue pour le Game 1 face aux Mavs

Clippers vs Mavericks : DNP

Les stats de Moussa Diabaté cette saison en NBA : 2,6 points à 52,6% au tir et 64,3% aux lancers, 2,2 rebonds, 0,4 passe, 0,5 steal et 0,1 contre en 5,8 minutes

Les stats de Moussa Diabaté cette saison en G League : 15,6 points à 56,7% au tir dont 20% du parking et 55,8% aux lancers, 10,3 rebonds, 2,5 passes, 1,2 steal et 2,1 contres en 29,2 minutes

Ils ont terminé leur saison

# Bilal Coulibaly (Washington Wizards)

Les stats de Bilal Coulibaly cette saison en NBA : 8,4 points à 43,5% au tir dont 34,6% du parking et 70,2% aux lancers, 4,1 rebonds, 1,7 passe, 0,9 steal et 0,8 contre en 27,2 minutes

# Evan Fournier (Detroit Pistons)

Les stats d’Evan Fournier cette saison en NBA : 6,9 points à 35,7% au tir au tir dont 26% du parking et 82,9% aux lancers, 1,8 rebond, 1,5 passe, 0,9 steal et 0,2 contre en 18,2 minutes

# Rayan Rupert (Portland Trail Blazers)

Les stats de Rayan Rupert cette saison en NBA : 3,8 points à 33,6% au tir dont 36,6% du parking et 78,3% aux lancers, 2,3 rebonds, 1,5 passe, 0,3 steal et 0,1 contre en 15,6 minutes

Les stats de Rayan Rupert cette saison en G League : 12,7 points à 36,5% au tir dont 24,1% du parking et 57,9% aux lancers, 6 rebonds, 1,5 passe et 0,8 steal en 29,2 minutes

# Sidy Cissoko (San Antonio Spurs)

Les stats de Sidy Cissoko cette saison en NBA : 3,5 points à 52% au tir dont 10% du parking et 84,6% aux lancers, 1,6 rebond, 0,5 passe, 0,4 contre et 0,1 steal en 9,9 minutes

Les stats de Sidy Cissoko cette saison en G League : 15,5 points à 44,3% au tir dont 24,3% du parking et 63,6% aux lancers, 4,8 rebonds, 3,1 passes, 1,4 steal et 0,8 contre en 29,3 minutes

# Olivier Sarr (Oklahoma City Thunder)

Les stats d’Olivier Sarr cette saison en NBA : 2,4 points à 57,9% au tir dont 33,3% du parking et 66,7% aux lancers, 2,5 rebonds, 0,1 passe et 0,5 contre en 6,8 minutes

Les stats d’Olivier Sarr cette saison en G League : 14,3 points à 54,1% au tir dont 33,3% du parking et 77,8% aux lancers, 13,3 rebonds, 1,9 passe, 0,8 steal et 2,2 contres en 27,9 minutes

# Theo Maledon

Les stats de Théo Maledon cette saison en NBA (Hornets & Suns) : 3,5 points à 28,6% au tir dont 16,7% du parking et 93,3% aux lancers, 1,4 rebond, 1,6 passe et 0,4 steal en 12,5 minutes

Les stats de Théo Maledon cette saison en G League (Sioux Falls) : 9,6 points à 51,9% au tir dont 77,8% du parking et 80% aux lancers, 4 rebonds, 3,6 passes, 0,8 steal et 0,2 contre en 21,7 minutes

# Malcolm Cazalon

Les stats de Malcolm Cazalon cette saison en NBA (Pistons) : joua 3 minutes, jadis, parait même qu’il avait mis un 3-points

Les stats de Malcolm Cazalon cette saison en G League (Motor City & Westchester) : 8,3 points à 34,1% au tir dont 34,5% du parking et 76,9% aux lancers, 3,1 rebonds, 2,3 passes, 1,1 steal et 0,7 contre en 26 minutes

# Killian Hayes

Les stats de Killian Hayes cette saison en NBA (Pistons) : 6,9 points à 41,3% au tir dont 29,7% du parking et 66% aux lancers, 2,8 rebonds, 4,9 passes, 0,9 steal et 0,5 contre en 24 minutes

# Frank Ntilikina

Les stats de Frank Ntilikina cette saison en NBA (Hornets) : 1 point à 11,1% au tir dont 12,5% du parking et 100% aux lancers, 1,2 rebond et 0,8 passe en 8,6 minutes