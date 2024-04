Après une première édition extraordinaire, on se devait de remettre ça. Une soirée de Playoffs NBA exceptionnelle vécue ensemble par 2 500 passionnés dans un lieu à couper le souffle : le Grand Rex. Entre “Air France”, temps-mort, pertes de balles et Anthony Edwards, récit de l’intérieur, d’un moment… hors du temps.

Pour résumer la soirée, il est difficile, à chaud, de ne pas tomber dans l’énumération de beaux moments. De ne pas conter une succession d’échanges bienveillants et de taquineries délivrées avec le sourire. Alors par où commencer ? Peut-être, par fainéantise… par le commencement.

Les premiers arrivants sont en place dès 13h20 (!) et rapidement, derrière eux, se dresse une file d’attente immense, envahissant les rues du deuxième arrondissement et impressionnant les passants. Plusieurs d’entre eux s’arrêtent, demandent quel film s’apprête à faire son avant-première pour réunir autant de monde. Désolé aux cinéphiles, ce samedi soir, les acteurs principaux ne s’appellent pas Timothée Chalamet et Zendaya, mais bien Mary Patrux et Mickaël Piétrus.

Ouverture des portes dans 15 minutes.

Y’a quand même un peu de monde 🙃 pic.twitter.com/1rtG8jtM5k

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 20, 2024

La présentatrice de beIN Sports est la première à faire sa montée sur scène lors du show d’avant match animé par Alex et Bastien. Selon elle, les Denver Nuggets s’offriront le back-to-back et les Minnesota Timberwolves seront la déception des Playoffs… Un dernier pronostic ayant déjà pris du plomb dans l’aile, on y reviendra.

Mickaël Piétrus lui succède peu après et s’illustre par son sens du spectacle. Une entrée inspirée par le Chalk Toss de LeBron James ; le Grand Rex est conquis. Quelques secondes plus tard, “Air France” pose une pièce sur les Boston Celtics champions NBA, le premier rang, tout de vert vêtu, explose. Les fans de Jayson Tatum sont venus en force.

Air France est dans la place ✈️

Monsieur Mike Piétrus 🙌 pic.twitter.com/SR46Ag5iIo

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 20, 2024

La première rencontre de la soirée leur permet d’ailleurs d’observer leurs potentiels adversaires en demi-finales de Conférence, le vainqueur de la série opposant les Cavaliers et le Magic. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils n’en ressortiront pas effrayés. La match est d’une faiblesse abyssale, mais l’essentiel n’est pas là au Grand Rex, l’ambiance reste et même les temps-morts sont sujets à des emballements collectifs.

Ça s’enjaille même sur un temps mort 😭 pic.twitter.com/HOsNRVCJPK

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 20, 2024

Les exclamations s’enchaînent au rythme des pertes de balle de Paolo Banchero et Cleveland finit par s’imposer, porté par un Donovan Mitchell tranchant en seconde mi-temps.

À peine le temps pour l’équipe TrashTalk de se restaurer, les madeleines au chocolat et autres bonbons ayant bien plus de succès que les pommes et les bananes, que le plat de résistance était déjà servi : Wolves-Suns.

Une première mi-temps équilibrée et de qualité pour garder toute la salle concernée et après la pause, l’explosion. Une détonation du nom d’Anthony Edwards. Le coup de chaud de l’arrière fait bouillir la salle, des chants “MVP, MVP” résonnent, mais c’est bien un fadeaway improbable avec la faute de… Rudy Gobert qui fera grimper au plus haut l’aiguille de l’applaudimètre.

LE GRAND REX A CHOISI SON MVP ! https://t.co/Yp0ABWRvze pic.twitter.com/ZzK90z7dp5

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 20, 2024

Dans le même temps, une rumeur se propage dans le cinéma, un grand media américain aurait parlé de notre intimiste soirée parisienne sur ses antennes. Bientôt, l’extrait partagé sur les réseaux sociaux ne laisse plus la place au doute, ESPN a fait découvrir à l’Amérique l’existence du “GWAND WREX”.

La communauté de TrashTalk influence le Grand Rex, le Grand Rex influence le monde.

😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭 https://t.co/vvs40WrLXn pic.twitter.com/fYdwxhC3uB

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 20, 2024

La fin de match est festive malgré le manque de suspenses. Elle est l’occasion de prendre des nouvelles d’Isaiah Thomas et de Bol Bol et de voir Josh Okogie casser par deux fois la planche du Target Center.

Victoire large des Wolves donc, au terme d’une performance quasi-parfaite. “Ant” et Rudy Gobert ont mené la charge, et ont été superbement épaulés par Jaden McDaniels, Nickeil Alexander-Walker et Naz Reid. Le prétendant au titre du sixième homme de l’année continue d’impressionner et, d’une voix assurée, un voisin affirme : “j’ai besoin d’une serviette Naz Reid dans ma vie.” Spécifique, mais comment ne pas le comprendre ?

Deux rencontres, deux blowouts donc et malgré ça une ambiance… de Playoffs. Car ce qui a fait de cette édition du Grand Rex une soirée inoubliable : c’est vous. Vos photos devant le Larry O’Brien Trophy, vos discussions en faisant la queue pour vous acheter des hot-dogs au deuxième étage, vos maillots farfelus (Big-up à O.J Mayo, Jimmer Fredette et Rajon Rondo aux Dallas Mavericks). Vous êtes venus de Nîmes, de Bordeaux, de Lille ou de Biarritz avec un seul objectif : mettre le zbeul.

BONNE SOIRÉE DE PLAYOFFS À TOUS !! 🥰🥰🥰🥰 @NBAFRANCE @ParionsSport @LeGrandRex @beinsports_FR pic.twitter.com/Tu64H3devm

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 20, 2024

Mission plus que validée. 2 500 mercis, et on se revoit (très) vite.

Remerciements : NBA, Parions Sport, beIN Sports et l’équipe du Grand Rex pour la réalisation de cet événement all-time