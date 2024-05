Le temps est bon, le ciel est bleu, Caitlin Clark fait des merveilles sur les parquets WNBA mais continue avec les défaites. Dans un scénario encore frustrant pour le Fever, la pépite au numéro 22 a battu son record en carrière avec une performance unique pour une rookie.

30 points (7/16 au tir), 5 rebonds, 6 passes décisives, 3 interceptions et 3 contres.

Vous en connaissez beaucoup des rookies avec cette ligne statistique en WNBA ? Zéro. Au total, Caitlin Clark est devenue la quatrième joueuse de l’histoire de la ligue à atteindre ces hauteurs. Et avec 12 de ses 30 points dans le quatrième quart temps, Clark a tout tenté pour arracher la victoire, en vain.

C’est d’abord en défense que CC a donné le ton en première mi-temps. Entre les mains actives sur les lignes de passes ou les contres du haut de son mètre 83, la meneuse a été exemplaire. Et quand les pourcentages sont élevés en attaque, ça donne tout de suite les bases d’une perf All-time.

Caitlin Clark getting it done on both ends 💪

She gets the block and knocks down the deep three 💯 pic.twitter.com/ieTPIidkrp

— Indiana Fever (@IndianaFever) May 28, 2024

D’autant qu’Aari McDonald, guard de 25 ans des LA Sparks, avait pour mission de faire passer une soirée d’enfer à la jeune pépite. En plus d’une pression tout terrain quasi constante, McDonald a même foncé sur Clark… entre deux lancers francs. Au cas-où, on ne sait jamais, elle pourrait peut-être dégainer avec un ballon imaginaire à trois-points. Si ça, c’est pas un signe de greatness à 22 ans. Espace pour respirer : inexistant.

Caitlin Clark is so good she’s getting guarded between free throw attemptspic.twitter.com/uXoB1PTs2R

— Barstool Sports (@barstoolsports) May 29, 2024

Caitlin Clark dropped 30 points while being guarded like this pic.twitter.com/7Ve14ZhRK2

— Travis B. Hill (@travisbhill5) May 29, 2024

Le run de 31-10 entre la fin du troisième et le début du quatrième quart-temps aura permis à LA de prendre les devants, profitant des minutes de repos de Caitlin Clark. L’écart final n’est que de deux possessions, mais signifie tout de même la septième défaite en huit rencontres pour Indiana. La différence de réussite derrière l’arc (61% contre 33%) aura fait la différence. Malgré la bonne perf d’Aliyah Boston (17 points, 6 rebonds, 2 passes) en bras droit de la meneuse de jeu, le groupe de Christie Sides pointe à la dernière place de la ligue.

On commence à connaître le scénario. Caitlin Clark claque mais le Fever et sa crack craquent.

Caitlin Clark highlights

– 30 POINTS (career high)

– 6 ASSISTS

– 5 REBOUNDS

– 3 STEALS

– 3 BLOCKS

pic.twitter.com/sXYXTRAd2A

— Women’s Hoops Network (@WomensHoops_USA) May 29, 2024