Les Pacers comptent offrir un contrat max à Pascal Siakam cet été

Éliminés des Playoffs, les Pacers peuvent déjà se concentrer sur la Draft et la Free Agency à venir. Dossier prioritaire à gérer à Indianapolis : Pascal Siakam. Libre cet été, le Camerounais devrait recevoir une offre XXL de la part des Pacers pour prolonger.

Que va faire Pascal Siakam cet été ? Rester à Indiana ? Filer vers d’autres cieux ? Seul Spicy P a la réponse à cette question mais les Pacers comptent bien mettre toutes les chances de leur côté pour prolonger leur ailier-fort. Selon Shams Charania de The Athletic, la franchise a déjà un contrat max de 5 ans sur la table prêt à être signé. L’insider ajoute que le joueur semble chaud à l’idée de poursuivre l’aventure avec Tyrese Haliburton.

“[The Pacers] biggest priority is bringing back Pascal Siakam” 🤝@ShamsCharania on the offseason plans for the Indiana Pacers pic.twitter.com/sjr3Gu0oNk

— Run It Back (@RunItBackFDTV) May 28, 2024

« Ils comprennent qu’il faudra un contrat max avec Pascal Siakam. C’est ce qu’ils se préparent à lui offrir cet été. Il veut être là. Il y a un intérêt mutuel à conclure un accord ».

Perdre Pascal Siakam serait un terrible coup pour les Pacers. La franchise a sacrifié Bruce Brown mais surtout trois picks de draft du premier tour pour le transférer cet hiver. Il s’est parfaitement intégré au collectif de Rick Carlisle et avec un peu plus de continuité, il pourrait faire encore mieux la saison prochaine. Depuis son trade, Pascal Siakam tourne à 21,3 points, 7,8 rebonds et 3,7 passes par match. Il a notamment atteint ses meilleurs pourcentages à 3-points en carrière avec plus de 38% d’adresse à longue distance.

Si Indiana n’a pas d’assurance de garder Siakam, les Pacers savent au moins que personne ne pourra faire une meilleure offre qu’eux sur le marché. En effet, Pascal Siakam est éligible à un contrat de 5 ans et 247 millions de dollars avec Indiana. S’il signe avec une autre équipe au max, il ne pourra s’engager “que” pour 4 ans et 183 millions de dollars.

Source texte : The Athletic