Quelques heures après Killian Hayes, Frank Ntilikina s’est lui aussi fait couper par sa franchise NBA, à savoir les Charlotte Hornets. Les meneurs français sont désormais tout deux en mesure de s’engager dans l’équipe de leurs choix, que ce soit d’un côté de l’Atlantique ou de l’autre. Ou même dans l’Océan Indien tiens.

Les Charlotte Hornets ont été proactifs lors de la Trade Deadline 2024. En se séparant de Gordon Hayward et de PJ Washington, les Frelons ont récupéré Grant Williams, Seth Curry, Davis Bertans, Vasilije Micic et Tre Mann. Un surplus de joueur qui allait forcément mener à du mouvement. Frank Ntilikina en a été l’une des victimes puisque le Français a été coupé en compagnie d’Ish Smith et de James Bouknight (lottery pick en 2021 tout de même).

OFFICIAL: We have waived guard James Bouknight, guard Frank Ntilikina, and guard Ish Smith.

Read Full Release: https://t.co/5m9MVLvkbf pic.twitter.com/12DC1r5n7a

— Charlotte Hornets (@hornets) February 9, 2024

Le backcourt des Hornets était considéré comme trop rempli par le management de la franchise, qui n’y a donc pas été avec le dos de la cuillère pour faire le tri. On pouvait penser qu’un buy-out de Kyle Lowry serait l’une des opérations prévues à cet effet, mais pour le moment le plus gros fessier de la NBA est encore en Caroline du Nord et a quelques jours / semaines de plus pour distiller ses conseils et son expérience à LaMelo Ball et Brandon Miller.

Mais revenons en à Frank Ntilikina. Le Français était très apprécié par son entraîneur Steve Clifford, qui tarissait régulièrement d’éloges à son égard, mais son aventure à Charlotte a été plus qu’impactée par la fracture au tibia dont il a été victime en début de saison. Il n’a, de ce fait, pu jouer que cinq matchs sous le maillot des Hornets et n’a pas eu le temps de se remettre complètement en rythme.

Quelques heures après Killian Hayes, c’est donc un autre meneur tricolore qui a été laissé sur le bord de la route par son équipe. Ils vont tout deux devoir rapidement rebondir et trouver une situation avec du temps de jeu pour la fin de saison dans le but de faire partie de la sélection de Vincent Collet qui disputera les Jeux olympiques cet été à Paris.

Le seul poste 1 français restant encore employé par une franchise NBA en ce lendemain de Trade Deadline est donc Théo Maledon. Depuis son arrivé aux Suns, l’ancien de l’ASVEL n’a passé qu’une minute sur les parquets.

Frank Ntilikina aura t-il encore une chance dans la Grande Ligue ? L’avenir le dira. Sa défense pourrait toujours aider une équipe, mais son rôle serait dans tous les cas très limité et spécifique. Souhaitera t-il rejoindre l’Europe pour retrouver un temps de jeu régulier et des responsabilités en attaque ? L’avenir le dira. Est-ce que ce paragraphe vous a appris quelque chose ? Non, pas vraiment, et c’est comme ça.

Source texte : Charlotte Hornets / X