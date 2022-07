En quête d’un renfort pour sa raquette, Chicago a jeté son dévolu sur Andre Drummond. Le double All-Star a signé un contrat de 2 ans et 6,6 millions de dollars pour rejoindre Windy City.

C’est une décision qui ne surprendra pas outre mesure mais Andre Drummond va donc quitter Brooklyn quelques mois après son trade en provenance de Philadelphie. Fin mars, l’intérieur avait déjà expliqué à demi-mot que son passage à Big Apple ne durerait que quelques mois et il a donc associé les actes à la parole dès le début de la Free Agency. Direction Chicago, où il devrait jouer les back-ups de Nikola Vucevic dans la peinture. Adrian Wojnarowski d’ESPN a confirmé que le joueur avait signé un contrat de deux ans moyennant 6,6 millions de dollars. À noter que Drummond pourra tester à nouveau le marché dans un an car sa deuxième saison est une player option.

Free agent center Andre Drummond has agreed to a two-year, $6.6M deal with the Chicago Bulls, sources tell ESPN. The second year is a player option. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 1, 2022

Sur le papier, c’est une signature qui est clinquante bien sûr car Drummond reste l’un des meilleurs rebondeurs de la Ligue, un joueur qui est efficace sous le cercle et une machine à gros double-double. Malheureusement, il semble quand même sur une pente descendante depuis deux saisons, la faute à une défense toujours aussi suspecte et à ses limites dès qu’il s’éloigne du cercle en attaque. Baladé de franchise en franchise depuis son départ forcé des Pistons, Dédé s’offre donc un énième challenge chez un contender à un tarif très léger. Le garçon se voyait choper un deal max il y a deux ans et il prend 6 millions sur deux ans aujourd’hui, paye ton saut de l’ange en termes de valeur. À côté de ça, le choix des Bulls peut sembler un peu surprenant puisque certains insiders annonçaient que Chicago visait un profil défensif pour suppléer Nikola Vucevic. Vooch n’est pas parfait dans sa moitié de terrain mais ce n’est pas Drummond qui va élever le defensive rating. Rob Schaefer de NBC Sports Chicago a indiqué que les Bulls ont pioché dans leur mid-level exception pour payer Dédé et que le reste de la MLE pourrait être utilisée pour récupérer un certain Danilo Gallinari, récemment coupé à San Antonio. Les affaires sont loin d’être terminées du côté de Windy City.

Andre Drummond vient renforcer la raquette de Chicago ! Une recrue de choix pour les Bulls mais un profil qui reste surprenant par rapport aux besoins défensifs dans la raquette. Arturas Karnisovas va-t-il encore bouger ses pions ?

Source texte : ESPN, Adrian Wojnarowski / NBC Sports Chicago, Rob Schaefer