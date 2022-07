La Free Agency à peine débutée, les Wolves ont mis la main à la poche pour verrouiller leur franchise player, Karl-Anthony Towns. Éligible à une extension de contrat à cette intersaison, l’intérieur a signé un nouveau bail de 4 ans et 224 millions de dollars. De quoi lier son avenir à celui de la franchise sur le long terme.

On le sait, Karl-Anthony Towns et Devin Booker sont les meilleurs potes du monde et ils vont donc faire les mêmes choses cet été, signer un giga contrat. Comme son BFF, KAT a récupéré une place dans une All-NBA Team pour la première fois de sa carrière et il a donc déverrouillé la porte menant au contrat supermax. Il y a quelques jours, Tim Connelly, le directeur des opérations basket des Wolves, n’avait pas caché sa volonté de voir Towns effectuer toute sa carrière au Target Center et cette prolongation va évidemment dans ce sens. Le tarot, on le redit vite fait : 224 millions de dollars pour porter la tunique au loup pendant quatre saisons supplémentaires. Avec déjà deux années pleines sur son précédent deal, le joueur est donc lié à la région des Grands Lacs jusqu’en 2028. Il ira alors gentiment sur ses 33 ans.

Minnesota Timberwolves star Karl-Anthony Towns has agreed on a four-year, $224M super max extension, his agent Jessica Holtz of @CAA_Basketball tells ESPN. Deal begins with the 2024-25 season and delivers Towns’ total contract value to six years and $295M. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 1, 2022

La star locale étant désormais verrouillée, Minnesota peut voir l’avenir avec l’esprit léger. Avec un Anthony Edwards qui attaque à peine sa troisième saison dans la Ligue et Towns qui lie son avenir à celui de sa franchise, Minny peut compter sur un duo de très haut niveau pour faire des Loups une place forte dans les prochaines années. La grande question désormais pour Connelly va être : comment entourer ses deux pépites ? D’Angelo Russell était censé être la troisième pièce d’un Big 3 jeune et hyper talentueux mais l’autre poto de Charles-Antoine a été irrégulier depuis son arrivée et très décevant sur la dernière campagne de Playoffs. Annoncé dans beaucoup de rumeurs de transfert à l’horizon de la Draft, « Ice in my Veins » est toujours sur place mais il pourrait bien être échangé cet été pour offrir du renfort au duo de leaders afin de poursuivre la belle dynamique de la saison passée. Cette montée en puissance pourrait aussi être synonyme de changement sur le terrain puisqu’il se murmure que Karl-Anthony Towns pourrait davantage jouer au poste 4 la saison prochaine. Simple ajustement sur certaines périodes de match ou rôle à plein temps avec le recrutement d’un pivot titulaire dans les prochaines heures / prochains jours ? On a hâte de découvrir tout ça.

Karl-Anthony Towns kiffe toujours sa vie dans le Minnesota et il prend quatre ans de rab sur son contrat. Le renouveau des Wolves continue de battre son plein et ils pourront compter sur un duo de leaders jeune et talentueux pendant encore de nombreuses années. Il y a de quoi avoir le smile pour la fanbase.

Source texte : Adrian Wojnarowski / ESPN