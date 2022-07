Free agent protégé, Caleb Martin s’est mis d’accord avec le Heat pour une prolongation de contrat. L’ailier va prolonger son bail à South Beach de trois années supplémentaires.

Un seul match, voilà ce qui a séparé le Heat des Finales NBA cette saison. Deux ans après la bulle d’Orlando, Jimmy Butler et sa bande ont bien failli s’offrir une nouvelle chance de choper le Larry O’Brien, mais les Celtics ont montré plus de force pour donner le dernier coup. Qui dit fin de saison dit bilan et celui-ci sera particulièrement élogieux. Malgré une cascade de blessures chez ses leaders, le Heat n’a pas failli, récupérant la première place à l’Est malgré une belle concurrence. Sweepés par le futur champion Bucks en 2021, les floridiens ont montré un gros caractère cette année pour revenir à un bien meilleur niveau. Ce retour en forme, il est dû à Jimmy Butler, Bam Adebayo, Tyler Herro mais surtout à un collectif de soldats qui accomplit sa tache tous les soirs. On pense bien sûr à Gabe Vincent, Max Strus, Dewayne Dedmon, Omer Yurtseven mais aussi Caleb Martin. En difficulté à Charlotte et coupé par les Hornets, le jumeau de Cody a profité de son passage à South Beach pour se relancer totalement. Polyvalent, prêt à se battre en défense et efficace de loin (41% en 2021-22), il a rendu quelques bons services cette saison (9,2 points, 3,8 rebonds et 1 interception en moyenne en 23 minutes). De quoi mériter un nouveau deal à la Free Agency et Pat Riley a été généreux avec 20 millions de dollars sur trois ans. Une belle renaissance pour un joueur qui était arrivé sur la base d’un two-way contract…

Restricted free agent Caleb Martin has agreed to a three-year, $20-plus million deal to return to the Miami Heat, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) July 6, 2022

Après Victor Oladipo (un an et 11 millions de dollars) et Dewayne Dedmon (9 millions de dollars sur deux ans), c’est un nouveau soldat qui est verrouillé par la direction floridienne. Avoir perdu P.J. Tucker était un coup dur et le Parrain n’avait sans doute pas envie de voir plusieurs de ses role players filer durant l’été. Il conserve ainsi la majorité de son groupe pour la saison prochaine en attendant d’autres moves. Il y a Tyler Herro, sixième homme de l’année, qui est éligible à un contrat XXL et il y a aussi le dossier Kevin Durant. Le Heat étant sur la liste des équipes préférées de KD pour la prochaine rentrée, Pat Riley pourrait bien réfléchir à l’idée de monter un deal pour ramener la star en Floride. Plus facile à dire qu’à faire car la liste des assets du Heat est un peu limitée pour convaincre Sean Marks. Enfin bon, il ne faut jamais sous-estimer Pat Riley…

Caleb Martin a bien réussi à se relancer sous les ordres d’Erik Spoelstra et comme plusieurs de ses camarades, il va jouer les prolongations. La continuité semble pour le moment le maître mot à South Beach.

Source texte : Shams Charania / The Athletic