Le dossier Kevin Durant se poursuit et les coups de fil n’arrêtent plus dans le bureau de Sean Marks. Alors qu’on ignore toujours la contrepartie exacte exigée par le GM des Nets, de nouvelles rumeurs sont sorties dans les couloirs de la Ligue.

L’un des tout meilleurs joueurs de l’histoire de la NBA, avec encore quatre ans de contrat, sans player option ni le moindre droit de véto. Ça, c’est le dossier Kevin Durant, l’asset à trader le plus valuable au monde. Alors que certains imaginent Brooklyn jouer la montre, peut-être dans l’espoir de faire changer d’avis la star, les insiders font la course aux news fraîches pour tenter de connaître le prix demandé par Sean Marks dans l’hypothèse d’un deal. On ne parle pas d’un simple échange et il est probable que plusieurs équipes seront mises à contribution pour envoyer des joueurs et surtout une montagne de picks. Les Nets ayant renfloué les Rockets en tours de draft jusqu’à… 2027, on pouvait légitimement imaginer que le boss du Barclays Center voudrait se constituer un véritable trésor de guerre sur le deal de KD. Selon Brian Windhorst d’ESPN, ce n’est pourtant pas la top priorité. Dans the Hoop Collective podcast, l’insider revient sur ce qui est (selon lui) le plus important dans l’échange attendu.

« On m’a dit que les Nets donnent la priorité à la récupération de joueurs dans cette transaction, qu’ils veulent que les principaux éléments de cet échange soit une star ou des joueurs se rapprochant de ce niveau, qu’ils ne se concentrent pas sur les choix de draft, même si je suis sûr qu’ils veulent aussi des choix de draft ».

On reste évidemment sur du gros bruit de couloir et on ne saura rien tant que Sean Marks n’aura pas fait son move, s’il le fait un jour. Dans l’éventualité où Brooklyn récupérait un ou plusieurs joueurs majeurs, cela confirmerait en tout cas que la franchise ne compte pas s’enfoncer dans une reconstruction en profondeur. Vu que les picks à venir fileront tous à Houston, perdre n’est pas vraiment un avantage et les derniers moves ne donnent pas l’impression que c’est l’objectif de Sean Marks. Il a prolongé Patty Mills et Nic Claxton, il a récupéré T.J. Warren qui était un vrai bon joueur avant ses bobos, il a gratté Royce O’Neal en sacrifiant un énième pick de draft. On dirait plus une équipe qui se construit pour un run en Playoffs qu’une équipe qui va jouer les utilités dans le ventre mou à l’Est. On va finir par penser que le GM tente de mettre en place un groupe pour faire changer d’avis sa star. La grande question : réussira-t-il ?

Les Nets prioriseraient des joueurs majeurs plutôt que des picks dans un deal autour de Kevin Durant. Les rumeurs ne diminuent pas autour de l’ailier All-Star mais on va prendre notre mal en patience, le trade n’arrivera sans doute pas demain.

Source texte : Brian Windhorst / ESPN