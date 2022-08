Vous connaissez le dicton : « Une mauvaise nouvelle n’arrive jamais seule » ? Non parce que c’est un peu le proverbe qui s’applique aux Nets depuis la fin juin quoi. Dernière tuile en date ? Une réunion et un ultimatum de KD autour du maintien en poste ou non de Sean Marks et Steve Nash. Hier, le journaliste du New York Post Josh Kosman a indiqué que Kyrie Irving – qui a activé sa player option à Brooklyn pour la saison à venir – en pensait au moins tout autant. Sympa l’atmosphère quand même.

La situation du côté de la franchise des Nets, c’est un peu un feu d’artifice ininterrompu depuis maintenant deux mois. Kevin Durant veut partir, Kyrie aussi, James Harden n’a pas attendu qu’on lui demande pour le faire… et d’un coup, toutes les perspectives de titre à court terme semblent s’envoler. Aujourd’hui, c’est donc au tour de Kai d’ouvrir une nouvelle page de la comédie tragique. Selon Josh Kosman, le joueur aurait un avis assez tranché sur le tandem Marks – Nash. Pour rappel, Sean Marks avait notamment été celui qui avait pris la décision d’écarter Irving du groupe tant qu’il n’était pas vacciné, alors même que la réglementation lui laissait le droit de le faire. Un détail qui aura sans doute mis Uncle Drew en rogne, mais qui dans tous les cas n’aurait pas pu lui permettre de jouer officiellement. Cela aura été le point de départ des embrouilles en cascade dans le groupe de Brooklyn, à commencer par la fuite de James Harden en février. Pour en revenir à Kiri, c’est une source proche des Nets qui a indiqué que le joueur ne tenait pas Marks et Nash très haut dans son estime.

« Kyrie déteste ces gars. Il pense que Steve Nash est terrible et que Sean Marks est mauvais » – Source anonyme, proche de Brooklyn

Les termes. Bien sûr et comme a chaque fois avec ce type d’information provenant d’une source anonyme « proche de », il convient de prendre de bonnes grosses pincettes. Néanmoins, il serait tout à fait plausible qu’Irving tienne ce discours en privé. Maintenant… bah on fait quoi avec ça ? Disons que Kyrie n’est lui non plus pas en position de force quant à un transfert, et que les Nets conserveront très certainement la ligne qu’ils ont adopté début juillet avec Durant : on ne vendra pas en vitesse et au rabais. Les Lakers ont bien évidemment manifesté un intérêt assez prononcé pour le meneur, mais la question est de savoir comment le récupérer. Lâcher les picks de Draft 2027 et 2029 convoités par beaucoup d’autres équipes ? Pourquoi pas. Dans tous les cas, si ces déclarations s’avèrent vraies, cela n’arrangera en rien la situation et l’on pourrait bien se retrouver avec un scénario de blocus dans lequel Irving refuserait de jouer. Quand on connaît le caractère du personnage, rien d’impossible là dedans.

Kyrie Irving, monstre de basket mais aussi sacré tempérament. Il était difficile ne pas imaginer l’Oncle être satisfait de la situation de son équipe, le voilà désormais clairement opposé à l’organisation en place. Une donnée de plus à gérer pour les Nets, mais on a envie de vous dire qu’a ce niveau là… une de plus ou une de moins, la différence est maigre.

Source : New York Post