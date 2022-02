La course au MVP : qui est numéro 1 à l’approche du All-Star Break ? Apéro TrashTalk

Pas de Top 10 all-time ce lundi et pour cause, il y a en ce moment une course qui fait causer, qui fait jaser. La course au trophée de MVP pour ne pas la nommer, avec pas moins de six ou huit loulous possédant – au minimum – des dossiers intéressants. On fait le point ? Allez, on fait le point !

Deux favoris, messieurs Joel Embiid et Nikola Jokic, remettant au goût du jour la condition de pivot et, au passage, la domination des joueurs internationaux sur la NBA, de plus en plus concrète depuis quelques saisons (Giannis en 2019 et 2020, Niko en 2021, série en cours). Un Giannis Antetokounmpo qui passe le nez à la fenêtre et qui complète pour l’instant un éventuel podium, tiens, encore un international. Derrière ? Messieurs Kevin Durant et LeBron James ont raté quelques matchs et laissent donc la place à des zinzins dont on aurait pas douté les voir à pareille fête, dans la course au MVP j’entends. On parle ici de Ja Morant, plus incroyable glow-up vu depuis un bail, on parle de Chris Paul, dont la carrière et la – nouvelle – saison parfaite mériterait presque un trophée spécial, on parle aussi de DeMar DeRozan, encore auteur de 45 points la nuit dernière et qui porte les Bulls depuis le début de saison. Ah oui, et on rajoute aussi un certain Stephen Curry, moins en verve en décembre et janvier qu’il le fut en novembre, on peut même rajouter un petit Luka Doncic des familles, lui qui chauffe salement depuis quelques semaines.

Bref la course est folle, les prochaines semaines seront capitales et chaque perf n’est qu’une page de plus à ca fabuleux livre ouvert et qui reste à finir d’écrire. Alors on se pose, on écoute et on commente, vous connaissez le tiercé dans l’ordre !