Patrick Williams pourrait rejouer cette saison : une bonne nouvelle venant de l’infirmerie des Bulls, comme quoi tout peut arriver

Out depuis fin octobre à cause d’une blessure au poignet, Patrick Williams ne sera peut-être pas forfait pour toute la saison comme c’était pressenti après son opération de début novembre. En effet, les dernières news en provenance de Chicago sont encourageantes et ça, ça fait plaisir.

Une bonne nouvelle qui nous vient de l’infirmerie des Bulls, clairement c’est pas tous les jours. Au contraire, les Taureaux ont enchaîné les tuiles ces dernières semaines. Juste pour rappel, à l’heure de ces lignes, on a Alex Caruso qui est indispo jusqu’à fin mars à cause d’une Graysonallenie. Idem pour Lonzo Ball, passé sur le billard pour réparer un ménisque légèrement déchiré. Derrick Jones Jr. a lui enchaîné bobo au genou et bobo au doigt, et ne devrait pas retrouver les parquets avant mi-mars. Même Zach LaVine fait des allers-retours à l’infirmerie depuis quelques semaines. Mais pour compenser ce mauvais karma, Billy Donovan a apporté des bonnes nouvelles concernant la pépite Patrick Williams. Si l’on en croit le coach des Bulls (via ESPN), le sophomore a vraiment de bonnes chances de rejouer cette saison après son opération du poignet gauche. Il pourrait même revenir avant la fin de la régulière histoire de se chauffer un peu en vue des Playoffs, où les Bulls – deuxièmes de la Conférence Est aujourd’hui – auront vraiment envie de faire du bruit après plusieurs années d’absence. Les propos de Billy sont dans la continuité des news récentes en provenance de Chitown, qui respiraient déjà l’optimisme. En effet, Williams a pu retirer son plâtre début janvier et sa rééducation continue de vraiment bien se dérouler. Comme l’indique ESPN, il porte aujourd’hui toujours une petite attelle mais a recommencé à shooter avant ou après les matchs, ce qui représente forcément un signe positif.

Les rééducations accélérées, Pat Williams connaît. On rappelle juste qu’il s’était blessé assez sérieusement à la cheville au mois de septembre et devait ainsi rater le début de la saison régulière. Résultat ? Il gambadait déjà mi-octobre et était opérationnel pour la reprise officielle de la campagne 2021-22. Même si chaque blessure est évidemment différente, y’a de quoi être optimiste avec ce bonhomme. Et si son retour en fin de saison se matérialise, ça va forcément faire du bien à cette équipe de Chicago qui a besoin de lui sur le poste 4. Titulaire en tant qu’ailier fort, Pat Williams n’affole peut-être pas les compteurs (6,6 points de moyenne en 25 minutes cette saison) mais ses qualités défensives, son impact physique (2m01, 98 kilos) et même sa capacité à écarter un peu le terrain (39% à 3-points l’an dernier avec deux tentatives par match, 50% cette année avec un peu plus d’une tentative) représentent autant d’éléments qui comptent dans le collectif des Bulls en vue des Playoffs. Et quand on sait que le classement est hyper serré à l’Est avec le Top 4 qui se tient en un petit match seulement, on comprend pourquoi les fans des Bulls arborent un petit sourire aujourd’hui. Pourvu que ça se confirme et qu’on retrouve Patoche le plus vite possible, et si possible une équipe de Chicago au complet avant le début des choses très sérieuses.

« Il y a une possibilité, si tout se passe bien, que l’équipe soit au complet avec 10, 12, 14 matchs encore à jouer en saison régulière. » – Billy Donovan

La rééducation de Patrick Williams se passe bien, très bien même, et y’a de bonnes chances de le revoir cette année et même avant le début des Playoffs. Fans des Bulls, profitez de cette bonne nouvelle, car elles sont plutôt rares en ce moment.

Source texte : ESPN