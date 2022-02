Le saviez-vous ? L’origine du terme « alley-oop » est française, cocorico ça veut donc dire qu’on a révolutionné la NBA

Vous êtes-vous déjà posé la question de ce que signifiait « alley-oop » ? Dans le sens anglais du terme, ça ne veut rien dire, mais c’est en fait une phrase prononcée par les acrobates français qui a donné naissance à ce terme. Retour sur l’histoire de ce geste pas comme les autres.

Dans les années 70, un bon petit joueur répondant au doux nom de David Thompson est en train de tout péter à l’université. Et ce pour tout casser, il réceptionne souvent une passe en l’air avant de la mettre dans le panier sans toucher le sol. Bon par contre, interdit de dunker, parce que oui à l’époque, dunker en université était interdit (merci Lew Alcindor). Mais comment peut-on appeler ce nouveau geste technique ? Le alley-oop est né. Le mot vient de notre bon vieux pays tant aimé : la France. Cocorico ! Sortez le champagne, agitez votre béret et soyez fier. En effet, le terme vient du monde du cirque, et plus précisément des acrobates qui avaient pour signal lorsqu’il s’attrapait dans les airs : « Allez hop ». Le move de Thompson étant esthétiquement comparable (dans les limites du basket évidemment) aux prouesses de ces acrobates, le mot allez a été américanisé pour devenir alley, d’où le alley-oop. Sympa comme histoire non ?

Do you know where “alley-oop” got its name?

So glad we got to air this from @JalenRose and @KendrickPerkins on NBA Today. I certainly learned something new! pic.twitter.com/6kpXyuGALy

— Malika Andrews (@malika_andrews) February 22, 2022