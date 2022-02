LeBron James ne ferme pas la porte à un retour à Cleveland : ok très bien, mais les Cavs ont-ils intérêt à laisser cette porte entrouverte ?

Au cours du All-Star Weekend de Cleveland, LeBron James a profité de son retour dans l’Ohio pour prendre du bon temps, planter un game winner au match des étoiles mais aussi passer quelques messages par rapport à son avenir. Parmi les grandes phrases que le King a prononcées ces derniers jours, il y a celle-là : « Je ne ferme pas la porte à un retour à Cleveland ». Mais les Cavaliers sont-ils au moins prêts à vivre un tel scénario ?

Sans le moindre doute, les Cavs font partie des très belles surprises de la saison 2021-22. Habituée à figurer dans les profondeurs de la Conférence Est depuis le départ de LeBron à l’été 2018, la franchise de l’Ohio renaît cette année sous l’impulsion d’une jeunesse aussi séduisante que talentueuse : Darius Garland, Jarrett Allen et Evan Mobley symbolisent ces Cavs new-look, ces Cavs très compétitifs qui squattent aujourd’hui le Top 4 de la Conférence Est avec un bilan inattendu de 35 victoires pour 23 défaites. Cleveland est aujourd’hui très bien parti pour participer à sa première campagne de Playoffs sans le King depuis… 1998. Une prouesse qui rend Darius Garland et ses copains forcément très fiers, eux qui veulent écrire leur propre legacy et représenter cette génération ayant remis les Cavaliers sur le devant de la scène dans l’ère post-LeBron. On se rappelle qu’après le premier départ de James en 2010, Cleveland s’était immédiatement écroulé. Idem en 2018. Le manager général Koby Altman se rappelle d’ailleurs pour ESPN, « Quand LeBron est parti, la franchise s’est cassé la gueule. Nous n’avions aucun ancrage en matière de culture, de fondation. » Voilà ce qui se passe quand un joueur générationnel sur lequel tout est basé se barre, quand on sacrifie le futur pour faire all-in sur le présent afin de maximiser ses chances de titre chaque année avec James. C’est ainsi que les dirigeants des Cavs ont décidé de se focaliser sur la Draft et le développement de jeunes joueurs après 2018. Collin Sexton, Isaac Okoro et surtout le All-Star Darius Garland sont arrivés depuis et grâce à quelques mouvements habiles d’Altman – comme l’arrivée de Jarrett Allen via le trade de James Harden – ainsi que la draft d’Evan Mobley, les Cavaliers sont redevenus une équipe qui compte à l’Est. Sans LeBron.

Pour toutes ces raisons, on peut se demander si les Cavaliers voient vraiment d’un bon œil cette déclaration de LeBron James quand il dit qu’il ne ferme pas la porte à un nouveau retour dans l’Ohio. Pour rappel, James peut quitter les Lakers à partir de 2023, année à laquelle son contrat avec la franchise californienne expire. Et en 2024, son fils Bronny sera éligible à la Draft NBA. En plus de sa décla concernant Cleveland, le King a également déclaré qu’il prévoyait de signer dans l’équipe où son fiston sera drafté, envoyant ainsi un vrai message aux Lakers de Rob Pelinka avec qui il ne semble pas vraiment être sur la même longueur d’onde. Que ce soit en 2024 ou l’année précédente (quand le contrat d’un certain Kevin Love à 30 millions l’année arrivera à expiration…), les Cavs pourraient donc représenter une option attractive pour James vu l’ascension de la bande à Garland aujourd’hui, mais ça bouleverserait clairement le processus de reconstruction entamé par Altman il y a quelques années. Bien sûr, une arrivée d’un LeBron même vieillissant pourrait booster les chances des Cavaliers sur une saison. James, avec le trio Garland – Mobley – Allen, ça peut faire des dégâts. Sauf que ça peut aussi provoquer des turbulences au sein de la franchise : la culture aujourd’hui en place à Cleveland est diamétralement opposée à celle de LeBron, axé sur le très court terme. Cela va même plus loin, les Cavs sont aujourd’hui très fiers de pouvoir briller sans la présence de LBJ. Au final, la vraie question au milieu de tout ça, c’est la suivante : si LeBron James – héros local – décide effectivement de revenir dans son Ohio natal un jour, les Cavaliers oseraient-ils lui dire non ? La franchise de Cleveland peut-elle refuser au King un tour d’honneur chez lui, alors que tout lui a toujours été accordé ?

LeBron James est évidemment le plus grand joueur de l’histoire des Cavaliers et restera pour toujours une icône dans l’Ohio. Cependant, les Cavs ont enfin réussi à sortir de son ombre très imposante pour reconstruire quelque chose de très sérieux. Alors pas sûr qu’ils soient particulièrement emballés par une nouvelle réunion avec le King…