Ce soir c’est le grand soir : la NBA est à Paris, la France au centre de la planète basket, alors faisons en sorte de faire ça bien

Question : si on demande à un yankee ce qu’il connait de la France, que va-t-il bien pouvoir nous répondre ? Probablement « Touweffel », « baguette », « fwomage », « wine », « la vie en wose » et peut-être même « Dgilé jaune ». Est-ce franchement représentatif de notre beau pays ? Un peu. Est-ce qu’on a l’occasion de faire mieux ce soir en Mondovision ? Probablement.

Depuis le temps qu’on l’attendait. Depuis le temps qu’on était un peu jaloux, c’est vrai, de nos voisins anglais notamment, qui accueillaient jusque-là un match NBA chaque année et ce depuis 2011. Paris faisait alors les yeux doux à la NBA, la NBA résistait aux appels de phare, mais il y a quelques mois la – bonne – nouvelle est tombée : Paris, donc la France, va enfin accueillir un match NBA sur ses terres. Et c’est pas trop tôt, car ne dis-t-on pas un peu partout que Paris est la plus belle ville au monde ? On est d’accord. Très vite les deux franchises sélectionnées pour traverser l’Atlantique sont annoncées : les Bucks et leur futur MVP Giannis Antetokounmpo, et les Hornets de leur duo de Frenchies Tony Parker et Nicolas Batum. Logique. Malheureusement le meilleur joueur de l’histoire du basket français ne trouvera pas en ce déplacement une raison suffisante pour poursuivre sa carrière une saison de plus, malheureusement Nic le magnifique a laissé sa place depuis quelques temps à Nic la Brique ou même Nic l’absentéisme, mais pas pour autant que le choc a perdu en intérêt et puis… merde, la NBA est à Paris ce soir alors soyons tout simplement heureux.

Soyons tout simplement heureux et représentons la France du mieux possible, en évitant de préférence de laisser aux États-Unis, à la NBA et… au Monde (!) une impression dégueulasse. Deux trois conseils pêle-mêle ? Éviter d’envoyer Aya Nakamura à fond d’balle dans les enceintes de l’AccorHotels Arena, évitons aussi les tubes franchouillo-franchouillards type Michel Sardou ou Chantal Goya, nos sources nous indiquant déjà qu’un mec comme Keen’V aura probablement sa place dans la playlist, du fait évident de son lien contractuel avec Devonte’ Graham, rapport à l’apostrophe bien sûr. Merci également d’éviter de donner la parole à n’importe quel footballeur parisien, et si on sait que les indéboulonnables Kylian Mbappé ou Antoine Griezmann auront évidemment pignon sur rue, on espère quand même que les Nolan Roux ou autres Benoît Pedretti ne se verront pas tendus trop de micros.

Pour la faire plus courte ? Ce soir on envoie du lourd, ce que la France a de plus beau, mais on essaie de ne pas tomber dans la caricature, et la présence de Waxx à la gratte pour interpréter la Marseillaise est un merveilleux exemple de… ce qu’on veut voir ce soir. La part belle aux fans, aux vrais, peu de clinquant ou juste ce qu’il faut sans passer pour des benêts que nous ne sommes pas, voilà le genre de soirée qu’on attend. Pour que la NBA revienne en 2021, ça c’est validé, mais pour qu’elle revienne avec le sourire, et surtout pour qu’elle revienne chaque année avec du lourd. Nous ? On sera en live, entre amis, avec un copain sur place et des dizaines de milliers avec lui par la pensée. Ça s’annonce grandiose, faut juste représenter ça bien comme il faut et pour ça on compte – aussi – sur vous.

Rendez-vous ce soir, 21h, pour vivre un moment légendaire entre vrais fans. Parce qu’on le mérite, parce que vous le méritez, parce que c’est notre projet.