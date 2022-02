Les Celtics repartent de plus belle : petit Brooklyn en face mais Boston n’avait pas prévu de ralentir

Les Celtics se déplaçaient sur le parquet du Barclays Center pour repartir du bon pied après le break. Mission réussie pour les hommes de Ime Udoka qui remportent une victoire autoritaire contre les Nets.

Pour les stats maison de la démonstration des Celtics, c’est juste ici.

Avec neuf victoires de rang et une défense toujours plus souveraine, les Celtics avaient marqué les esprits début février. C’est malheureusement quand on croit que tout roule que les choses partent en cacahuètes et Boston n’allait pas tarder à s’en rendre compte. Les petits hommes verts arrivaient au break en perdant à domicile contre… Detroit, quatorzième de l’Est. C’est ce qu’on pourrait appeler un petit nuage noir dans un grand ciel bleu. Le All-Star Game passé, l’heure était donc à la reconquête cette nuit pour les chouchous du TD Garden. Pour cela, rien de tel qu’un bon souffre-douleur pour passer ses nerfs et Brooklyn avait une bonne tête pour le rôle. Comment ne pas se souvenir de ce magnifique match du 9 février dernier et cette image gravée dans nos esprits : 2-28. Comme si cela ne suffisait pas, les joueurs de Steve Nash étaient toujours aussi affaiblis avec notamment Kevin Durant, Kyrie Irving, Ben Simmons mais aussi le nouvel arrivant Goran Dragic sur la touche. Toutes les forces de Boston contre l’équipe C des Nets, voilà qui promettait du sang.

Que les fans de Brooklyn se rassurent, le début de match a été moins douloureux à vivre malgré une nette domination de Boston. Appliqués et solides défensivement, les Celtics prenaient rapidement à la gorge leurs adversaires. Si Brooklyn réussit à sauver les meubles dans un premier temps grâce à son attaque, la franchise ne survit pas au nouveau coup d’accélérateur des Jay Brothers. Au moment d’arriver au dernier acte, la rencontre est pliée et on atteint déjà les 26 points d’écart. La fin de match permet de faire souffler les titulaires et d’envoyer le bout du banc faire un peu d’exercice. C’est une victoire de patron pour Boston, qui n’a jamais été mené et qui a montré une vraie maitrise du début à la fin. Avec Jayson Tatum en leader d’attaque efficace et un groupe bien concerné (28 passes décisives), il y a vraiment de bonnes choses à garder de cette rencontre, même s’il ne s’agit que d’un adversaire blessé et amoindri. On attend désormais la confirmation et, ça tombe bien, Detroit est au programme dès demain. Rien de tel pour oublier une défaite gênante que d’aller tabasser l’équipe en question chez elle. Attention quand même car les Pistons viennent de s’offrir le scalp des Cavs.

Les Nets comptaient leurs blessés, les Celtics voulaient prouver leur force, ça sentait l’affrontement déséquilibré. Bravo aux leprechauns, qui verrouillent un peu plus encore leur sixième place à l’Est et qui peuvent désormais aller chatouiller le podium.