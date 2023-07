Coupé par les Pelicans il y a quelques semaines, Garrett Temple n’a pas encore envie de prendre sa retraite. L’arrière de 37 ans a signé un contrat d’un an avec les Toronto Raptors.

On a tendance à le voir de moins en moins sur les parquets mais Garrett Temple est toujours en NBA. Après deux saisons chez les Pelicans, le vétéran a vu la franchise du Bayou ne pas garantir son contrat pour la saison prochaine. Il faut dire que 5 millions de dollars pour un joueur de 37 ans tombé au bout du banc (25 matchs disputés la saison passée pour 6 minutes de temps de jeu moyen), ça fait un peu cher. Libéré par les Pels, Temple a quand même trouvé preneur sur le marché puisqu’Adrian Wojnarowski d’ESPN nous annonce ce soir que les Raptors l’ont signé pour un an et 3,2 millions de dollars.

Free agent F Garrett Temple has agreed on a one-year, $3.2M deal with the Toronto Raptors, Mark Bartelstein of @PrioritySports tells ESPN. Temple — who spent the past two years with the Pelicans — will be playing his 14th NBA season.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 31, 2023

Du côté de Toronto, Temple va venir garnir le banc des Dinos. Pas sûr qu’on le verra beaucoup sur le terrain mais au moins les jeunes comme Scottie Barnes pourront profiter des conseils d’un joueur expérimenté et pro qui a bien bourlingué en NBA (Toronto sera sa… douzième franchise en carrière).

Alors qu’on attendait une possible reconstruction estivale avec le départ de Nick Nurse et Fred VanVleet, les Raptors ont pour le moment conservé la majorité de leurs cadres malgré des rumeurs de transfert incessantes (Siakam, Anunoby notamment). Une situation qui interpelle alors que les deux joueurs peuvent tester le marché dans un an. Entre stabilité et renouvellement, Masai Ujiri semble avoir du mal à trancher. À moins bien sûr qu’il attende juste le bon prix pour céder.

Source texte : ESPN