NBA Top 10 du jour : Willie Cauley-Stein aplatit ses anciens copains de Sacramento, la vengeance toujours à la mode en 2021

Dans votre pieu, dans les transports, juste avant d'arriver au boulot, retrouvez votre Top 10 du jour concocté par la NBA.

#10 : Sous l’arceau ou à 7 mètres, les contres de Ben Simmons sont aussi impressionnants. La course au DPOY est toujours aussi intense.

#9 : Entre Nerlens Noel et Chris Paul, il y a un peu moins de trente centimètres d’écart, on vous laisse deviner lequel a bâché l’autre cette nuit.

#8 : Moment terrible pour Rudy Gobert épisode 1 : D’Angelo Russell est laissé tout seul et il peut planter le game winner le plus simple de l’histoire.

#7 : Manu Ginobili n’est plus là pour nous faire profiter de sa vista mais le basket argentin est entre de bonnes mains avec Facundo Campazzo.

#6 : Moment terrible pour Rudy Gobert épisode 2 : dunk ligne de fond pour Karl-Anthony Towns et finition en moulin à vent sur la tête à notre Gobzilla national.

#5 : Et un doublé pour Chris Paul ! Le Point God finit le match contre les Knicks en activant le mode clutch.

#4 : Ja Morant est un magicien : la défense des Nuggets n’a toujours pas compris comment il est arrivé jusqu’au panier.

#3 : Un Top 10 sans Anthony Edwards, ce serait un sacré blasphème. Quelque chose nous dit que Joe Ingles n’est pas de cet avis.

#2 : Chuma Okeke a escaladé le mont Andre Drummond comme tu montes sur une chaise, sans la moindre difficulté.

#1 : Les années passent, les maillots changent mais Willie Cauley-Stein reste un caillou dans la chaussure des Kings.

Pour les images c'est juste en dessous, y'a plus qu'à cliquer.