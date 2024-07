En marge du troisième matche de préparation de l’Équipe de France pour les Jeux, demain soir à Montpellier, Vincent Collet et ses joueurs ont répondu aux questions d’une huitaine de journalistes présents dans la capitale du 34.

Tout le monde y est passé, et le sélectionneur Vincent Collet n’y a évidemment pas échappé. Morceaux choisis :

Sur le bilan de ce début de préparation :

“C’est toujours très difficile de faire un bilan. Notre préparation a débuté vendredi, on a seulement une semaine de travail en commun. Le positif c’est surtout l’adhésion et l’état d’esprit qui se dégagent.”

Sur le choix des 12 :

“Il n’y a pas véritablement d’évidence. On a eu des années où c’était plus simple. Là, on est dans une situation qui est très particulière. À partir de demain, il faudra travailler encore plus sur le rôle de chacun.”

Sur l’intégration de Bilal Coulibaly :

“Le connaissant bien, je sais qu’il a parfois tendance à être un peu sur la retenue. C’est sa façon à lui d’intégrer les groupes. Il avait fait la même chose chez nous l’année dernière quand il était passé des espoirs aux pros.”

Au sujet de Victor Wembanyama :

“Ce qui m’intéresse le plus dans ses 2 premiers matchs, c’est le sérieux avec lequel il les a entamés et surtout comment il a essayé de faciliter la vie de ses partenaires. Ma conviction de coach c’est que c’est à ce prix là qu’on obtiendra des objectifs élevés.”

Sur la marge de progression de l’équipe :

“En attaque, on a plus de boulot. On est à un meilleur niveau sur les aspects défensifs que sur les aspects offensifs. On est encore un peu lent parfois sur la mise en place.”

