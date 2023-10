30 Previews en 30 Jours : Dallas Mavericks 2023-24, la vidéo complète !

Les 30 Previews en 30 Jours sont lancées ! La saison 2023-24 débutera le 24 octobre et comme chaque année, on vous présente chacune des 30 franchises de la ligue, en détail, à travers des articles évidemment mais aussi avec une preview en vidéo, tous les jours à l’heure du déjeuner. Aujourd’hui ? Place à la preview des Dallas Mavericks !

Au menu ? Le coup d’œil dans le rétro, le marché de l’été, le roster, la question de la mort, le Gérard d’Or, le pronostic… on prend les mêmes et on recommence en tentant de se projeter au mieux pour cette nouvelle saison !

Les Dallas Mavericks, leur univers impitoyable. Vanne fastoche mais clairement à Dallas, c’est un sitcom permanent. Déjà grâce à Mark Cuban, proprio déjanté et parfois dérangé, puis du fait de la présence depuis cinq ans de Luka Doncic, au moins aussi talentueux que capricieux. Rajoutez à cela un Jason Kidd qui n’a pas toujours donné sa part aux chiens niveau gossips et un Kyrie Irving que l’on ne présente plus, et vous obtenez une bande de fous qui, au pire, fera toujours parler d’elle un minimum.

Pour savoir ce qu’il se passera cette saison sur le terrain ? Un move à faire, un clic, puis vous poser sur le canapé et écouter nos deux asticots essayer de déterminer à quoi ressembleront les Mavs 2024 sur le terrain. Envoyez la preview ? Allez, envoyez la preview.