Que serait une conférence de presse de Gregg Popovich sans sa dose d’humour et de sarcasme bien placée ? Absolument rien, et le Media Day 2022 n’a pas dérogé à la règle. Le coach de plus victorieux all-time est revenu hier sur les objectifs des Spurs dans ce qui pourrait potentiellement être sa dernière année à la tête du groupe. Avec sa touche, la touche Pop, bien entendu.

Comme chaque année, le Media Day arrive quelques jours avant le début de la saison et c’est une occasion pour les coachs et joueurs de discuter avec les journalistes de leur offseason, leurs objectifs et tout autre sujet relatif au microcosme NBA, le tout dans une ambiance plutôt relax à base de photos, vidéos, mini-jeux et interviews décalées. Et Mr Popovich, comme à son habitude en grande forme, est évidemment passé derrière le micro et a pu s’exprimer sur la saison à venir. Le projet reconstruction des Spurs étant activé et confirmé à 100%depuis le départ de Dejounte Murray, plus personne n’a de doute quant aux objectifs de la franchise. La Draft 2023 est en ligne de mire, avec l’ovni Wembanyama comme cible principale et comme on l’a dit dans notre preview, San Antonio devrait trainer dans les bas fonds de la Ligue pendant toute la saison tout en essayant de développer ses jeunes. Par conséquent, Pop a tenu à conseiller les parieurs NBA pour les empêcher de s’endetter en misant sur son équipe, pour le plus grand bonheur des journalistes présents dans la salle :

« Je ne devrais pas dire ça, mais je vais le dire quoi qu’il arrive. Personne ne doit aller à Vegas avec l’intention de parier sur les Spurs pour gagner le titre. Je sais que quelqu’un va dire « Quel rabat-joie ! Il y a une chance ! Et s’ils travaillaient dur ? » Mais ça n’arrivera sûrement pas. »

Merci Pop. Pour le conseil déjà, parce qu’on était nombreux ici à vouloir placer notre PEL sur des rookies de 18 piges, et merci surtout pour ton sens de l’humour toujours bien senti et ton autodérision infaillible. Ce n’était évidemment une surprise pour personne et on n’en attendait pas moins du coach le plus drôle de la NBA, mais il arrive toujours à nous surprendre. Après ce début de discours on ne peut plus réussi, le coach aux 1344 victoires a détaillé les objectifs des Spurs sur la saison, en précisant que son but était désormais de développer toute cette jeune garde et d’en faire les meilleurs joueurs possibles.

« Vous savez tous ce qui m’importe. […] Le but est de développer ce groupe et de leur donner la meilleure opportunité possible d’avoir de longues carrières NBA et de les apprécier au maximum. Et qui que ce soit qui me succèdera aura l’opportunité de les amener au niveau supérieur. À partir de là, le travail c’est de bien les éduquer, comme des nouveau-nés. Donner à ce bébé tous les nutriments dont il a besoin pour bien grandir dans le meilleur des environnements. C’est notre but. Quel que soit le succès qu’on rencontre, il viendra de là. »

Cette équipe de nourrissons sera donc drivée par Papy Pop, qui va leur apprendre à nager en les jetant dans le grand bain. Compliqué à regarder pour les fans des Spurs qui ont connu l’une des plus grande dynasties de l’histoire de ce sport, mais il ne faut surtout pas oublier que c’est de cette manière que l’équipe texane a pu être compétitive depuis le début du 21ème siècle. Tony Parker vous le dirait mieux que nous. Et s’il faut passer par une reconstruction de 3, 4 ou 5 ans pour avoir 20 ans de succès après, les fans peuvent signer directement. D’ailleurs, qui dit reconstruction dit nouveaux joueurs et donc des visages encore inconnus, pour Popovich aussi. Et comme de nombreuses fois les années précédentes, il a avoué de pas connaitre ou reconnaitre certains de ses joueurs. Là aussi, régalade :

« Je suis rentré dans la salle vidéo aujourd’hui, et il y avait ce gamin. J’ai dit : » t’es qui toi ? » Il a répondu : « Je m’appelle… » J’ai déjà oublié son nom. » https://twitter.com/Casey_Viera/status/1574596251709894657?s=20&t=tbxa_eroDKwI1ExS0oKr9w

Coach Pop a beau ne pas connaitre la moitié des noms de son roster et être dans ce qui pourrait être sa dernière danse à la tête des Spurs, il ne risque en aucun cas de laisser tomber ses bébés cette année, malgré la quantité XXL de défaites qu’ils vont probablement se ramasser. Ça fait partie d’un projet de reconstruction, et Gregg Popovich en a vu d’autres.