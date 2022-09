Classique parmi les classiques, la preview globale de franchise est prête pour le client du jour. Direction San Antonio pour se pencher sur les Spurs, et avoir une vision globale de ce qui s’est passé, ce qui se passe et ce qui pourrait se passer dans l’équipe de Gregg Popovich sur la saison NBA 2022-23. Trois, deux, un, tankez !

Ce qu’il s’est passé la saison dernière

Un grand Dejounte Murray, un record all-time pour Pop, des jeunes qui s’emmêlent les pinceaux dans le money time et une sortie difficile au Playin Tournament.

Besoin d’en rajouter, ou on est bons sur le coup d’oeil dans le rétro ? Pour être plus précis, disons que les temps forts ont été nombreux et pas aussi attendus que prévu. À commencer par Dejounte Murray devenu All-Star après avoir réalisé une première partie de saison dantesque, qu’il cimentera après la pause des étoiles à Cleveland. Le jeune meneur (dont on va reparler) a ensuite pu embrasser son coach et pas pour n’importe quelle raison : record all-time de victoires en saison régulière NBA pour Gregg Popovich. C’est peut-être le moment le plus marquant de la saison des Spurs l’an dernier, car le transfert de Derrick White a soulevé quelques larmes dans la région et on a utilisé le même nombre de mouchoirs pour se remettre de la défaite face aux Pelicans au Playin. Hormis ça, du bon gros ventre mou façon San Antonio de ces dernières années.

Le marché de l’été

Ils partent : Dejounte Murray, Lonnie Walker, Jock Landale

Dejounte Murray, Lonnie Walker, Jock Landale Ils prolongent : Keldon Johnson

Ils arrivent : Malaki Branham, Jeremy Sochan, Blake Wesley, Gorgui Dieng, Isaiah Roby

Le transfert de Dejounte Murray à Atlanta, il est là le véritable séisme de l’été côté Spurs. Au-delà de la connotation sportive, qui annonce donc un tanking maximale pour les mois et peut-être les années à venir, c’est surtout l’aspect inattendu qui a troublé la plupart des observateurs. On a ensuite appris que Murray avait annoncé à son management qu’il ne prolongerait pas, donc quelque part c’était logique, mais tout cela se produisait en coulisses. Lonnie Walker a lui aussi quitté San Antonio pour essayer de se faire une santé chez les Lakers, tandis que Keldon Johnson a été prolongé pour 80 millions de dollars sur 4 ans.

La véritable arrivée de sang neuf, elle vient évidemment de la Draft puisque 3 rookies du premier tour poseront leurs affaires dans le vestiaire du AT&T Center : Jeremy Sochan, Malaki Branham et Blake Wesley. En attendant de voir comment les bambins se débrouilleront dans la jungle hostile qu’est la NBA, les Spurs ont officiellement annoncé à la planète basket que la compétitivité n’était plus en haut des priorités et que leur regard était désormais tourné vers la Draft 2023.

Le roster 2022-23 des Spurs

Meneurs : Joshua Primo , Tre Jones

: , Tre Jones Arrières : Devin Vassell , Josh Richardson, Malaki Branham, Blake Wesley, Romeo Langford

: , Josh Richardson, Malaki Branham, Blake Wesley, Romeo Langford Ailiers : Keldon Johnson , Doug McDermott, Jordan Hall, Joe Wieskamp

: Jordan Hall, Joe Wieskamp Ailiers-forts : Keita Bates-Diop, Isaiah Roby, Jeremy Sochan, Alize Johnson

: Keita Bates-Diop, Isaiah Roby, Jeremy Sochan, Alize Johnson Pivots : Jakob Poeltl , Zach Collins, Gorgui Dieng

En orange les starters pressentis, selon les fameuses sources proches du dossier

Si vous avez un oeil qui clignote et une goutte de sueur qui longe votre joue gauche, c’est normal. On ne va pas se mentir, vous avez ci-dessus un des effectifs les plus faibles de toute la NBA, et de ces dernières années. No disrespect envers les Sixers du Process ou le Thunder de ces dernières saisons, les Spurs ont décidé de jouer des coudes dans la course aux rosters les plus tendus de toute la Ligue. C’est jeune, y’a du potentiel, mais les vétérans ne sont pas dingues, ils sont tous transférables, et trouver un leader dans ce groupe est loin d’être donné. Courage, Pop.

Une petite vidéo en passant ?

Keldon Johnson, Jakob Poeltl et Devin Vassell.

Dans la continuité de l’effectif dont on a parlé plus haut, on ne va pas commencer à se mentir après tant d’années de confiance : si vous prenez des joueurs des Spurs cette saison en TTFL, c’est parce que vous avez perdu un gage ou que vous voulez débloquer un trophée qui n’existe pas. L’an passé on avait Dejounte Murray pour assurer des gros scores, mais là c’est le vide intersidéral. Hormis quelques soirées propres de certains jeunes et les sessions offensives de Poeltl, c’est zéro pointé.

Quand on s’intéresse à l’infirmerie de San Antonio, trois noms ressortent. Devin Vassell a connu une alerte en novembre, avec une contusion du quadriceps qui lui a fait manquer cinq rencontres. Zach Collins, quant à lui, a encore fait valoir sa carte de fidélité du bloc opératoire avec une opération de la malléole interne de la cheville gauche avant la saison. Il reviendra en février et ne manquera plus qu’une rencontre… enfin une période sans blessure pour Zach ? Pour finir, Doug McDermott a manqué sept matchs en début de saison pour une inflammation du genou droit, qui ne le gênera plus par la suite. Il terminera sa saison en mars, après une entorse de grade trois de la cheville droite. Pour conclure, les Spurs devraient démarrer la saison au complet ou presque, même s’il faudra surveiller certains habitués.

Quels objectifs cette saison ?

Il y a quelques cases à cocher, dans cette immensité de défaites qui attend les fans de San Antonio.

Déjà, s’assurer que les jeunes se développent bien. Entre Keldon Johnson, Devin Vassell, Josh Primo et les trois rookies de la Draft 2022, il y aura de quoi bosser et se frotter les mains lors des matchs réussis. Ensuite, surveiller la trade deadline de très près. Jakob Poeltl, Josh Richardson, Doug McDermott, qui sera échangé d’ici février prochain ? Les Spurs ont des picks des Draft à aller chercher, donc il ne faudra pas se tourner les pouces cet hiver. Enfin, profitons tous ensemble de la présence de Gregg Popovich, pour ce qui semble être sa dernière saison professionnelle en carrière. Les gueulantes, les fautes techniques, les interviews d’après match, les punchlines envers les Républicains, chaque moment doit être savouré comme une belle bouteille de vin.

Mais une fois que ces quelques missions sont gérées, le principal reste le même et l’évidence a été captée par tout le monde : l’objectif des Spurs, c’est de perdre cette saison. Perdre des matchs, avec combativité certes, mais perdre le plus de rencontres pour augmenter ses chances de succès à la Loterie de la Draft 2023. Avec Victor Wembanyama en probable pépite de cette cuvée, San Antonio se positionne déjà dans la course au Français et il ne faudra pas lésiner sur les efforts afin de l’obtenir. Cela pourra passer, aussi triste que ce soit, par des séries de défaites à déprimer les plus anciens fans de la franchise. Il faut souffrir pour être belle, comme dirait l’autre. Et vu le date que les Spurs pourraient avoir dans un an, il va falloir sacrément douiller cette saison.

Le pronostic du rédacteur

17 victoires – 65 défaites : 15ème place à l’Ouest. On a rarement vu un effectif aussi faible sur le papier. Les Spurs vont se battre, des jeunes joueurs vont montrer de belles perspectives d’avenir, mais rien ne peut nous permettre d’envisager un semblant de compétitivité à San Antonio sur les 7 mois à venir. Pour ce qui semble être la dernière saison en carrière de Gregg Popovich, la franchise texane va se rapprocher dangereusement de son record de défaites (62 en 1997), ce qui n’est pas si mal quand on connaît l’ailier-fort qui est ensuite arrivé chez les Spurs et a dominé la NBA sur les 20 saisons suivantes. Hormis un oeil sur la trade deadline et les retrouvailles avec les anciens (Murray, Walker), ça va enchaîner les revers comme Roger Federer à Wimbledon. On se retrouve à la Loterie de la Draft 2023.

Quelques liens utiles

Voilà pour la preview des Spurs pour cette saison NBA 2022-23, en espérant que les fans n’ont pas versé toutes leurs larmes en fin de lecture. Allez, toutes les franchises doivent passer par là, donc c’est à San Antonio de traîner dans le désert de la défaite ! Bon tanking à tous, et bon courage à Pop.

