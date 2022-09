Si tous les joueurs des San Antonio Spurs vont nous donner envie de cliquer cette saison, on avait envie de faire un focus sur celui qui pourrait rentrer dans notre cœur et nous pousser à mater les cowboys de ce coin reculé du Texas sur la saison NBA 2022-23. Mesdames et messieurs, voici votre petite dose de Jeremy Sochan.

Grand (2m06), athlétique, souriant, polyvalent, jeune (19 ans), bourré de potentiel et débarquant sur un poste avec peu de concurrence, il est l’heure de souhaiter la bienvenue à Jeremy Sochan chez les Spurs. Si on l’attendait fort en Summer League cet été, l’intérieur formé à Baylor n’a malheureusement pas pu jouer et c’est donc avec une excitation décuplée que les fans de San Antonio vont le regarder cet automne. Sochan, c’est avant tout un vrai bout d’athlète, avec des grands bras, un bon corps, de la vitesse, de la mobilité, et un beau sens du placement. Sa seule présence sur le terrain attire l’œil, et ce n’est pas uniquement à cause de ses teintures de cheveux.

La comparaison avec Shawn Marion et Boris Diaw va justement dans ce sens, toujours au bon endroit et au bon moment. Sans avoir de jeu offensif véritablement défini à moins de 20 ans, le bonhomme a d’excellentes bases qui devraient ravir ses observateurs. Mais alors pourquoi avoir pris Sochan en joueur qui va faire cliquer chez les Spurs ? Et bien déjà car, en plus de toutes ces qualités, Jerem est un haut choix de Draft (pick 9), ce qui n’est pas fréquent pour la franchise de San Antonio. De plus, son énergie quotidienne débordante provoque systématiquement de bonnes choses sur le terrain, soit dans le registre statistique soit dans les petits détails du jeu. Ce sera un rebond offensif gratté dans les airs, un ballon sauvé dans les gradins, une défense dure sur l’homme ou des applaudissements pour un coéquipier qui a bien boxé sous les arceaux…

Reste à voir quel temps de jeu lui donnera Gregg Popovich, au fur et à mesure que la saison avance. Tout ce qu’on sait, c’est que lorsqu’il sera sur le terrain, Jeremy Sochan nous fera cliquer sur les Spurs. Rendez-vous dans quelques semaines pour découvrir la pépite, avec de lourds apprentissages liés à ses débuts chez les pros, mais aussi des actions venues d’ailleurs !