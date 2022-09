Au cœur du fonctionnement de la NBA, l’accord collectif qui lie le syndicat des joueurs à la Ligue et ses propriétaires va bientôt expirer puisqu’il dure officiellement jusqu’à la fin de la saison 2023-24. C’est donc déjà l’heure des discussions entre les deux parties, avec notamment un sujet majeur à l’ordre du jour : l’âge minimum pour se présenter à la Draft NBA.

Depuis 2005, on ne voit plus de joueurs qui tentent le grand saut du lycée directement vers la NBA. On ne voit plus de Kevin Garnett, de Kobe Bryant, de Tracy McGrady, de LeBron James ou de Dwight Howard, autant de jeunes phénomènes qui ont sauté la case université pour rejoindre la Grande Ligue et ensuite faire partie des meilleurs joueurs du monde. La raison ? La NBA a mis en place cette année-là la « one-and-done rule », qui oblige les prospects à avoir 19 ans pour se présenter puisqu’ils doivent obligatoirement faire une année après le lycée. Cette règle avait initialement été mise en place par l’ancien commissionnaire David Stern dans le but d’avoir des jeunots mieux préparés – techniquement, physiquement, mentalement – à leur entrée chez les grands, car pour un LeBron ou un Kobe il y avait aussi tous ces lycéens qui se sont brûlés les ailes sous les spotlights de la Ligue (Kwame Brown, Jonathan Bender…). Et ça forcément, pour le produit NBA, c’était pas top. Mais les choses ont pas mal changé depuis 17 ans et cette « one-and-done rule » a été contestée de plus en plus. Pourquoi est-ce que des phénomènes ayant le niveau et le potentiel pour intégrer la NBA dès 18 ans devraient-ils forcément passer par l’université, ou faire une année en G League ou à l’étranger ? Pourquoi leur faire risquer une blessure pouvant mettre à mal leur carrière alors qu’ils ont leur place en NBA et qu’ils peuvent décrocher un premier pactole ? Et quel est l’intérêt pour les programmes NCAA d’avoir des prospects qui ne viennent que pour un an et qui utilisent leur expérience universitaire uniquement pour booster leur candidature en vue de la Draft ?

Toutes ces questions, associées à certains épisodes marquants comme lorsque Zion Williamson est passé tout près d’une grosse blessure au genou avec Duke quand sa chaussure a littéralement explosé, ont lancé un vrai débat à travers la NBA. Débat qui visiblement serait sur le point de déboucher sur une résolution. Car si l’on en croit Shams Charania de The Athletic, la « one-and-done rule » est tout simplement en train de vivre ses dernières heures, ce qui signifie qu’à partir du prochain CBA – 2024 donc – on pourrait à nouveau voir des lycéens entrer directement en NBA. Adrian Wojnarowski d’ESPN n’est néanmoins pas aussi catégorique, lui qui indique que rien n’est fait pour le moment. Selon Woj, le débat sur l’âge limite s’inscrit dans une discussion plus globale autour de la Draft.

« Il y a encore des obstacles et des difficultés (avant de changer la règle, ndlr.), notamment avec la ligue qui insiste pour que les joueurs fournissent leurs informations d’ordre médical à l’ensemble des 30 équipes. Mais les agents de joueurs veulent garder une marge de manœuvre en choisissant les équipes qui peuvent avoir accès au dossier médical complet d’un joueur (pour tenter d’orienter un prospect vers une certaine franchise, ndlr.). Et si la ‘one-and-done rule’ est modifiée, elle ne rentrerait en vigueur que dans plusieurs années car des équipes se sont engagées à transférer de futurs picks de draft en se basant sur ce système. » – Woj

Qui croire ? Shams ou Woj ? On vous laisse choisir votre camp. En tout cas ce qui est sûr, c’est que la « one-and-done rule » est l’un des grands sujets de discussion pour le prochain CBA. Parmi les autres points importants également discutés, la mise en place d’une luxury tax plus pénalisante, ou encore la reconnaissance des problèmes de santé mentale au même niveau que les blessures d’ordre physique.

Source texte : The Athletic, ESPN