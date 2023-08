A l’occasion de ses 64 ans, deux solutions s’offraient à nous pour honorer Magic Johnson. La première ? Reproduire ses meilleurs moves en carrières sur le playground, et c’est pour ça qu’on a plutôt choisi la deuxième : vous rebalancer ce mix de MaxaMillion, qui date d’il y a deux ans mais qui n’a toujours pas pris une ride. Happy B Magic !

64 balais et le sourire toujours aussi Colgate, preuve de plus de l’incroyable auréole planant autour de la tête de ce phénomène. Symbole de la NBA des années 80 du fait de son duel légendaire avec Larry Bird, figure internationale devenue bien plus qu’une “simple” star du basket lorsqu’il annonça en novembre 1991 sa séropositivité, Earvin “Magic” Johnson fait aujourd’hui partie des institutions que l’on se doit conter à nos gamins, l’un des tous meilleurs joueurs de l’histoire.

De 1979 à 1991 et toujours sous le même maillot, celui des Lakers, celui de ses Lakers, Magic n’a cessé de faire pousser de grands OH et de bruyants WOW au public, grâce à sa capacité à réinventer le jeu pour en faire un Jeu, tout en collectionnant les titres et les distinctions individuelles. Cinq fois champion NBA et trois fois MVP, ça calme, Magic est également connu pour avoir été le meneur de jeu de la mythique équipe du Show Time, celle qui squattait douze places sur dix chaque matin dans le Top 10. Et qu’est-ce que ça donne ? Ça donne forcément des tonnes de vidéos et mix en tous genre. Alors après avoir chanté en chœur qu’on allait démonter la pièce montée, place pour fêter les 64 piges de Magic plus de vingt minutes de… tours de magie !