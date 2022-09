Il est l’un des – si ce n’est le – meilleurs joueurs de l’Équipe de France sur cet EuroBasket, et la bonne nouvelle c’est qu’il semble encore monter en puissance. Après Roanne, Rouen, le banc des Celtics ou la Chine, Guerschon Yabusele a trouvé son modjo en Europe et cartonne désormais absolument tout ce qui se présente face à lui. Hier face à la Pologne ? C’était un carnage.

Dès l’entame le filou a commencé son bazar, en scorant les cinq premiers points des Bleus, en mettant donc l’Équipe de France sur de bons rails. Les deux pieds bien ancrés, le popotin en arrière et le ballon qui s’élève bien au dessus des frontières de notre écran, voilà la marque de fabrique de Guerche longue distance. Quand il entre dans la raquette avec comme ambition d’aller get bucket ? Mettez-lui un autobus en opposition que ça n’y changera pas grand chose. Le buffle prend le contact, perfore quelques poumons au passage et termine le travail. Le grand Balcerowski a bien essayé de lui apporter un peu de challenge en défense mais on s’est bien marré, le pauvre Aaron Cel a pour sa part pris une purée Mousline de premier choix à chacune des possessions jouées par le Charles Barkley français, et au final la sentence est sans appel. 22 points en 22 minutes, à 9/12 au tir et 4/6 au lancer, sa meilleure marque en carrière avec les Bleus, après avoir déjà tapé son record dans ce même Euro, preuve de plus s’il en est de l’incroyable ascension de l’ailier tanké.

Guerschon Yabusele jouera donc demain la finale d’un EuroBasket en qualité de… leader offensif de l’Équipe de France. Imaginez cette phrase il y a trois ans, et envoyez les highlights quand vous aurez essuyé la goutte de sueur sur votre front.