Les dangers sont multiples dans cette équipe d’Espagne, on a payé pour le savoir et il faudra le savoir dimanche à 20h30. Cette année il faudra d’ailleurs rajouter une corde à l’arc des attaquants à surveiller, et cette corde s’appelle Lorenzo Brown. Ils en pensent quoi les Allemands ? A votre avis.

Willy Hernangomez avait posé les bases du chantier hier soir, mais c’est bien Lorenzo Brown qui a appuyé sur le champignon pour faire comprendre à l’équipe d’Allemagne que la fête était finie. Les Sixers, les Wolves, les Suns et les Raptors ont testé un jour ce meneur scoreur, la Serbie, la Turquie, la Russie ou Israël figurent aussi sur son solide CV, mais c’est bien en Géorgie et en Allemagne que le nom de Lorenzo Brown résonne à l’international depuis quinze jours. Le meneur titulaire de la Roja c’est lui, qu’on le veuille ou non, qu’il connaisse la recette de la tortilla ou pas, et hier les pauvres allemands ont pris une sacrée baffe dans la tronche de la part de ce Laurent Marron. 29 points, 11/17 au tir, 6 passes, un passage incroyable en deuxième mi-temps avec 11 points de rang pour faire comprendre à l’hôte que la Roja était éternelle, et ce matin un sacré problème qui se présente à Vincent Collet. Il fallait bien ça hier pour répondre à la furia Schroder, et si l’attaque allemande a une nouvelle fois étincelé, la défense, elle, n’a rien pu faire face à cet Espagnol sorti de nulle part, sorti de Roswell, Georgie.

Une démo, dans une demi-finale européenne, devant un public médusé. Quelqu’un a le 06 de Terry Tarpey ? C’est pour un pote.