Vous en rêviez ? TrashTalk l’a fait. Après des années passées à commenter l’Équipe de France de basket sans droits d’images, TrashTalk va passer à la vitesse supérieure pour le Mondial de basket 2023. En effet, si la France atteint les quarts de finale, les studios de France TV seront envahis en direct avec Bastien et Alex aux commentaires.

Le shoot de Thomas Heurtel face à l’Espagne.

Le contre de Nicolas Batum face à la Slovénie.

Les folies d’Evan Fournier et Rudy Gobert avec le maillot bleu.

On en a vécu, des grands moments tous ensemble en direct, n’est-ce pas ?

Depuis près de 10 ans maintenant, c’est sur notre chaîne YouTube que nous vous avons proposé de vivre ensemble ces événements historiques. Aux quatre coins du globe, vous avez pris part à ces souvenirs, à ces sueurs froides, à ces déceptions, ces explosions. Et pour tous ces moments magiques, on vous le redit comme on vous l’a déjà dit : merci.

Merci pour votre passion, votre patriotisme, vos sourires en nous croisant après avoir vécu ces uniques émotions.

La bonne nouvelle ? C’est qu’on ne va pas changer.

On va juste continuer à faire mieux, encore mieux. Et toujours plus.

Pour le Mondial 2023, TrashTalk sera aux commentaires de l’Équipe de France sur le site de France TV

À une condition : que les Bleus soient minimum en quart de finale, le 5 septembre prochain.

🔥 TRASHTALK VA COMMENTER L’ÉQUIPE DE FRANCE SUR FRANCE TV (*) !! 🔥

Vous en rêviez ?

On l’a fait.

Pour le Mondial 2023, TrashTalk sera sur le site de @francetvsport AVEC LES IMAGES pour COMMENTER LA FRANCE EN DIRECT !! 🇫🇷😱💣

(* si l’EDF atteint les QUARTS DE FINALE) pic.twitter.com/4G3bPOLx2L

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 5, 2023

Comment expliquer cette histoire de quarts de finale ? Et bien c’est tout à fait simple.

En terme de droits pour le Mondial de basket 2023, beIN Sports diffusera l’intégralité de la compétition, et France Télévisions aura les droits à partir des quarts.

Si Vincent Collet et ses hommes sont donc encore en vie le 5 septembre prochain, c’est l’histoire qui se créera sur le site de France TV.

TrashTalk aura son propre canal de diffusion, avec les images en fond et le duo Bastien – Alex aux commentaires.

Avec le même t-shirt porte-bonheur du pépère, et le même maillot porte-bonheur du bonhomme.

On ne change pas une équipe qui gagne, tout simplement.



Comme vous le savez, notre envie depuis 2012 reste inchangée chez TrashTalk : partager notre passion, et faire grandir le basket en France comme ailleurs.

Et ce, sans perdre notre ADN. Garder ce qui fait que nous sommes nous, tout simplement. Et que vous êtes toujours plus à vouloir nous rejoindre.

C’est en ce sens que nous avons accepté le challenge. Après avoir commenté, charrié, parfois critiqué, mais aussi remercié France Télévisions, nous sommes prêts à relever le défi.

Celui d’apporter la sauce TrashTalk au plus grand nombre. Vivre des moments encore plus forts, encore plus grands, en étant encore plus nombreux.

À un an des Jeux Olympiques de Paris 2024 ? La collaboration TrashTalk – France TV se met en place.

Et du coup, avant les quarts de finale ? Et bien vous aurez droit à vos classiques : TrashTalk en direct, aux commentaires sur notre chaîne YouTube.

C’est seulement si la France atteint les quarts que la bascule aura lieu… et quelle bascule, chers amis.

Une bascule qui restera gravée dans les mémoires, avec une communauté extraordinaire qui voudra montrer – comme vous l’avez montré jusqu’ici – que le basket mérite une chose.

Quand l’Équipe de France joue, on ne met pas d’équitation.

Le rendez-vous est pris, notez-le déjà dans vos agendas. Le Mondial 2023 démarrera le 25 août, commenté en direct sur la chaîne YouTube de TrashTalk. Si l’Équipe de France atteint les quarts de finale le 5 septembre ? L’histoire se vivra sur le site de France TV, pour le featuring le plus improbable de l’année. À dans trois mois.