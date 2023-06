LeBron James donnera le départ des 24 Heures du Mans samedi !

Pour les fans de courses automobiles, le week-end prochain (samedi 10 et dimanche 11 juin) sera un moment à part puisque ce sera la 100e édition des 24 Heures du Mans. Un centenaire marqué par la présence de… LeBron James, tout juste annoncé starter pour cette occasion très spéciale !

On n’a jamais vraiment imaginé le King se pointer dans le département de la Sarthe en pleine Finales NBA, et on a bien vérifié la date du jour pour s’assurer que ce n’est pas un poisson d’avril. Au final, c’est bien réel.

An iconic starter for the race of the Century: #basketball player LeBron James @KingJames will be on flag duty at the@24hoursoflemans this Saturday !@NBAFRANCE #LeMansCentenary pic.twitter.com/pVWPCNyZBw

D’après le compte Twitter officiel des 24 Heures du Mans, LeBron James va donc donner le départ de cette course mythique, ce samedi 10 juin à 16 heures.

“Il n’y a rien de mieux que de regarder et de pouvoir assister aux différents sports à leur plus haut niveau. C’est un honneur pour moi de participer à ce moment historique des courses automobiles et à l’un des plus grands événements sportifs du monde.” – LeBron James, via ESPN

James succède notamment à notre Tony Parker national, qui avait donné le coup d’envoi de l’édition virtuelle en 2020. Pierre Fillon, président de l’Automobile Club de l’Ouest, s’est évidemment félicité de la présence du King, visage de la NBA depuis tant d’années et dont le nom est connu partout à travers la planète (via France Info).

“LeBron James est une véritable légende sportive et possède un palmarès et une liste de records qui forcent l’admiration. Nous avons hâte de lui faire découvrir l’ambiance unique qui règne sur le circuit et l’engouement suscité par le Centenaire de la plus grande course d’endurance au monde.”

Éliminé par les Nuggets en Finales de Conférence Ouest, LeBron James a du temps devant lui pour se faire quelques kiffs. Mais aussi surprenante soit-elle, cette apparition très attendue ne sort pas de nulle part pour autant, le King étant lié de loin au NASCAR à travers le Fenway Sports Group (co-propriétaire de l’équipe RFK Racing) où il est actionnaire minoritaire.

Sources texte : 24 Heures du Mans / France Info / ESPN